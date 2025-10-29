Női kosár Ek: tízpontos vereséget szenvedett a Szekszárd Olaszországban

A néhány hete Szekszárdon ötpontos vereséget (73–78) szenvedő milánóiak hamar megléptek (15–4), később 13 pontos előnyük is volt, de a vendégek az amerikai Liza Karlen és a portugál Carolina Rodrigues révén felzárkóztak, s a nagyszünetben már ők vezettek 34–33-ra.

Térfélcsere után nyolc ponttal elhúzott a tolnai csapat, ám a harmadik játékrész végén megint az olaszok álltak jobban (56–52), és a záró tíz percben előnyüket tovább növelve tízzel nyertek.

A két-két győzelemmel és vereséggel álló magyar együttes jövő szerdán a csoport utolsó helyén álló Sepsit fogadja.

NŐI KOSÁRLABDA EURÓPA-KUPA

CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ

D-CSOPORT

GEAS (olasz)–Tarr KSC Szekszárd 76–66 (24–14, 9–20, 23–18, 20–14)

A csoport másik mérkőzését (Sepsi–Mechelen) csütörtökön játsszák le.

A csoport állása: 1. Mechelen 6 pont (3 mérk.), 2. GEAS 6, 3. Szekszárd 6, 4. Sepsi 3 (3)

A 12 csoportból az első és a második helyezettek jutnak tovább, valamint a négy legjobb csoportharmadik.