Nemzeti Sportrádió

Női kosár Ek: tízpontos vereséget szenvedett a Szekszárd Olaszországban

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2025.10.29. 18:50
null
Carolina Rodrigues 16 pontot szerzett a szekszárdi csapatban (Fotó: Tarr KSC Szekszárd Facebook)
Címkék
Szekszárd Szekszárd kosárlabda női kosárlabda Európa-kupa női kosárlabda Ek
Vereséget szenvedett a Szekszárd Olaszországban: a GEAS 76–66-ra nyert a magyar csapat ellen a női kosárlabda Európa-kupa szerdai játéknapján.

A néhány hete Szekszárdon ötpontos vereséget (73–78) szenvedő milánóiak hamar megléptek (15–4), később 13 pontos előnyük is volt, de a vendégek az amerikai Liza Karlen és a portugál Carolina Rodrigues révén felzárkóztak, s a nagyszünetben már ők vezettek 34–33-ra.

Térfélcsere után nyolc ponttal elhúzott a tolnai csapat, ám a harmadik játékrész végén megint az olaszok álltak jobban (56–52), és a záró tíz percben előnyüket tovább növelve tízzel nyertek.  

A két-két győzelemmel és vereséggel álló magyar együttes jövő szerdán a csoport utolsó helyén álló Sepsit fogadja.

NŐI KOSÁRLABDA EURÓPA-KUPA
CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ
D-CSOPORT
GEAS (olasz)–Tarr KSC Szekszárd 76–66 (24–14, 9–20, 23–18, 20–14)
Jegyzőkönyv később…

A csoport másik mérkőzését (Sepsi–Mechelen) csütörtökön játsszák le.

A csoport állása: 1. Mechelen 6 pont (3 mérk.), 2. GEAS 6, 3. Szekszárd 6, 4. Sepsi 3 (3)

A 12 csoportból az első és a második helyezettek jutnak tovább, valamint a négy legjobb csoportharmadik.

 

Szekszárd Szekszárd kosárlabda női kosárlabda Európa-kupa női kosárlabda Ek
Legfrissebb hírek

Közel 30 pontos győzelemmel maradt hibátlan a Pécs a női kosárlabda Európa-kupában

Kosárlabda
Tegnap, 19:58

Minden erőtartalékukra szükségük lesz a pécsieknek

Kosárlabda
Tegnap, 10:26

A Sopron 100 pontot dobott Szigetszentmiklóson a női kosárlabda NB I-ben

Kosárlabda
2025.10.19. 18:56

Női kosár Ek: a Pécs az utolsó pillanatokban fordított spanyol vendége ellen

Kosárlabda
2025.10.15. 19:58

Fölényes győzelmet aratott a címvédő Sopron a női kosárlabda NB I-ben

Kosárlabda
2025.10.11. 21:39

Nagyon rosszul kezdődött, mégis nyert a Szekszárd a női kosár Európa-kupában

Kosárlabda
2025.10.08. 19:50

Női kosár Európa-kupa: a Szekszárd sima győzelemmel feljutott a főtáblára

Kosárlabda
2025.09.24. 19:46

Női NB I: duplázott az amerikai támadó, győzött Szekszárdon a Ferencváros

Labdarúgó NB I
2025.09.21. 16:28
Ezek is érdekelhetik