Örvendi Regina lett az év legjobb ritmikus gimnasztikázója

Örvendi Reginát választotta meg a tavalyi év legjobb ritmikus gimnasztikázójának a magyar szövetség (MRGSZ).
Az MRGSZ szombati beszámolója szerint a Csepel RG sportolója a junior világbajnokságon labdával nyolcadik lett tavaly.
A szövetség hagyományos díjátadó ünnepségén – amelyet az Új Hidegkuti Nándor Stadionban tartottak – különdíjat kapott az együttes kéziszer-csapat, mert megnyerte az Európa Kupát, az Európa-bajnokság összetett versenyében bronzérmes lett, a világbajnokságon pedig a hetedik helyen végzett.
Több kategóriában is rangsorolták és díjazták az egyesületeket: a versenysport I. osztályában az MTK Budapest lett a legjobb, ahogyan az összesített egyesületi rangsorban is.
