Nemzeti Sportrádió

Örvendi Regina lett az év legjobb ritmikus gimnasztikázója

2026.01.24. 21:04
Örvendi Regina (Fotó: MATSZ)
Örvendi Regina MRGSZ ritmikus gimnasztika
Örvendi Reginát választotta meg a tavalyi év legjobb ritmikus gimnasztikázójának a magyar szövetség (MRGSZ).

Az MRGSZ szombati beszámolója szerint a Csepel RG sportolója a junior világbajnokságon labdával nyolcadik lett tavaly.

A szövetség hagyományos díjátadó ünnepségén – amelyet az Új Hidegkuti Nándor Stadionban tartottak – különdíjat kapott az együttes kéziszer-csapat, mert megnyerte az Európa Kupát, az Európa-bajnokság összetett versenyében bronzérmes lett, a világbajnokságon pedig a hetedik helyen végzett.

Több kategóriában is rangsorolták és díjazták az egyesületeket: a versenysport I. osztályában az MTK Budapest lett a legjobb, ahogyan az összesített egyesületi rangsorban is.

 

