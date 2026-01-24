Örvendi Regina lett az év legjobb ritmikus gimnasztikázója

Az MRGSZ szombati beszámolója szerint a Csepel RG sportolója a junior világbajnokságon labdával nyolcadik lett tavaly.

A szövetség hagyományos díjátadó ünnepségén – amelyet az Új Hidegkuti Nándor Stadionban tartottak – különdíjat kapott az együttes kéziszer-csapat, mert megnyerte az Európa Kupát, az Európa-bajnokság összetett versenyében bronzérmes lett, a világbajnokságon pedig a hetedik helyen végzett.

Több kategóriában is rangsorolták és díjazták az egyesületeket: a versenysport I. osztályában az MTK Budapest lett a legjobb, ahogyan az összesített egyesületi rangsorban is.