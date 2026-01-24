Kikapott hazai jégen a Volán és az FTC is az osztrák jégkorongligában

A Ljubljana elleni vereséget követően szombaton a Hydro Fehérvár AV19 a Pustertal Wölfe együttesét fogadta. Az első harmad kiegyenlített játékot hozott, mindkét kapu előtt adódott néhány lehetőség. A második húsz perc is egy ideig hasonló mederben zajlott, majd hat perc elteltével Matthias Mantinger volt eredményes. Később a Fehérvár kihagyott egy kettős emberelőnyt, ez pedig megbosszulta magát, Nicholas Samuel Saracino értékesített egy kipattanót fórban. Az utolsó harmadra nem tudott váltani a Volán, sőt inkább a Pustertalnak volt esélye növelni az előnyét. Az utolsó két percben Anze Kuralt kihagyott egy büntetőt, az olaszok üres kapura lőttek még egy gólt, így 3–0-ra nyertek.

Egy nappal fehérvári vendégszereplése után a Tüskecsarnokban lépett jégre az Olimpija Ljubljana. A Volán ellen kiélezett, harcos és szoros meccset játszottak a szlovénok pénteken- A Fradinak kettővel több napja volt pihenni ellenfelénél, ráadásul egy Salzburg elleni bravúrgyőzelemmel a háta mögött várhatta a szombati összecsapást.

Az első 20 percben mégis a vendégek akarata érvényesült inkább, a rengeteg helyzetből azonban ugyanúgy egyetlen gólt szereztek, mint a jóval kevesebbet kialakító Ferencváros. Robert Sabolic Bálizs Bencével szemben lendítette az ütőjét, lövés helyett azonban passzolt, ezzel több magyart becsapott, csapattársa Marcel Mahkovec viszont számított a pakkra, és kapásból tüzelt a kapuba. Aztán Tyler Coulter akasztott meg sikeresen egy korongkihozatalt, egy passz Jussi Tammelának, egy vissza tőle a feladónak, majd egy pontos lövés, és máris 1–1 volt az állás. A középső játékrészben már nemcsak a mezőnyben, a gólok számában is ellenfele fölé nőtt a Ljubljana, előbb Ziga Pance, majd Terrence Brennan volt eredményes.

A harmadik harmadban Aku Kestilä emberelőnyös találatával szépített az FTC, majd Joose Antonen szintén fórban egyenlített, majd mikor már mindenki a hosszabbításra készült, három (!) másodperccel a rendes játékidő vége előtt ismét megszerezte a vezetést az Olimpija, és ezzel 4–3-ra nyert.

OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–PUSTERTAL WÖLFE (olasz) 0–3 (0–0, 0–2, 0–1)

Székesfehérvár, MET Aréna, 3897 néző. V: Gebei G., Hronsky, Durmis, Jedlicka (mindhárman szlovákok)

FEHÉRVÁR: Reijola – Stipsicz, Messner / Kiss R., Campbell / Horváth Donát, Stajnoch / Falus – ERDÉLY, Bartalis, Kuralt / Kulmala, Richards, Hári / Archibald, Cheek, Gerlach / Terbócs, Németh K., Magosi. Edző: Ted Dent

PUSTERTAL: PASQUALE – Zanatta, Blum / Lauridsen, Di Tomaso / Almquist, Osmanski – MANTINGER 1, Rueschhoff, SARACINO 1 / Ierullo (1), Ticar (1), Purdeller / Bowlby, Frycklund (1), Lobis / I. Deluca, Andergassen, Glira 1. Edző: Jason Jaspers

Kapura lövések: 25–33

Emberelőny-kihasználás: 5/0, ill. 5/1

MESTERMÉRLEG

Ted Dent: – Megvoltak a lehetőségeink, de nem tudtunk gólt szerezni. Sokáig elég jól játszottunk, de nem találtuk a rést a kapuig, emberelőnyben sem sikerült eredményesnek lennünk. Nem vagyunk jó szériában, hétfőtől újra edzünk és felkészülünk a szerdai bajnokira.

Jason Jaspers: – A srácok kitűnő munkát végeztek, a mérkőzés nagy részében mi irányítottunk. A speciális egységeken ezúttal nagyon sok múlt, az emberhátrányos védekezésünk remekül működött, kettős hátrányt is kibekkeltünk, öt a négy ellen pedig betaláltunk. Az utolsó percek izgalmasabbak voltak, mint szerettük volna.

FTC-TELEKOM–OLIMPIJA LJUBLJANA (szlovén) 3–4 (1–1, 0–2, 2–1)

Budapest, Tüskecsarnok, 1701 néző. V: Ofner (osztrák), Rezek (szlovén), Muzsik, Váczi D.

FTC: Bálizs – Bengtsson (1), Lindgren (2) / Hudec, Horváth M. / Tyni, Tóth Gergely / Seregély Máté, Nagy Krisztián – Shaw, KESTILÄ 1, G. Green (1) / Tammela (1), COULTER 1, Antonen 1 / Mihalik A., Molnár D., Sofron / Galajda, Mattyasovszky, Laskawy. Edző: Timo Saarikoski

LJUBLJANA: Kolin – Masic (1), BRENNAN 2 / Halbert, Kirichenko / MacWilliam, Gregorc / Crnovic, Sodja – Meyer (1), Boychuk (1), Drozg (1) / Sabolic (1), PETAN (2), MAHKOVEC 1 / Polei, Quince, Simsic / Pance 1, Bericic, Kapel. Edző: Ben Cooper

Kapura lövések: 18–42

Emberelőny-kihasználás: 4/2, ill. 5/1

MESTERMÉRLEG

Timo Saarikoski: – Az első és a harmadik gólt túlságosan könnyen lőtte az ellenfél. Január vége felé, amikor már közeledik a rájátszás, ennél keményebbnek kell lennünk, és elkerülni azt, hogy könnyedén, küzdelem nélkül betaláljanak a kapunkba. Aztán viszont nagyszerűen jöttünk vissza a meccsbe, és bár tény, hogy nulla pontot szereztünk, ennyire erős csapat ellen, mint a Ljubljana, nem játszottunk rosszul.

Ben Cooper: – Összességében tetszett, amit láttam, megérdemeltük a győzelmet, mert sokkal többet próbálkoztunk, és hiába voltak veszélyesek a Fradi támadásai és emberelőnyei, azt gondolom, nagyjából jól semlegesítettük őket.