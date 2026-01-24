Női kézilabda Európa-liga: egygólos esztergomi siker Franciaországban

Elek Gábor vezetőedző együttese 3–1-gyel nyitotta az összecsapást, azonban védekezésben és támadásban sok volt a hiba, a magas tempót diktáló házigazda 7–4-re fordított. Bő negyedóra elteltével, 9–9-nél érte utol riválisát a sorait rendező királyvárosi klub, a szünetig eltelt időszak szoros játékot hozott.

A fordulás után előbb a Chambray, majd az Esztergom volt sorozatban háromszor eredményes, majd a kiegyenlített állásról a vendégek mozdultak el, az utolsó negyedórához érve 24–20-ra vezettek, a hazaiak pedig térdsérülés miatt elvesztették Eva Jarrigét. A végjátékban zárkózott a francia csapat, ám egy találatot megőrzött előnyéből az Esztergom: Bukovszky Anna az utolsó másodpercekben ziccert fogott, összesen 16 védéssel, míg Horváth Fanni és Faragó Lea egyformán hat, Varga Emília öt góllal járult hozzá a sikerhez.

A mosonmagyaróvári érdekeltségű A-csoportban két „magyaros” együttes találkozott: a házigazda és címvédő Thüring 33–32-re nyert a román CS Minaur Baia Mare ellen. A német csapatban az Európa-bajnoki bronzérmes Kuczora Csenge ötször volt eredményes, Szabó Anna egy, Faragó Luca két gólt szerzett, és piros lapot kapott. A nagybányaiaknál a szintén kontinensbajnoki harmadik Papp Nikoletta hatszor talált be.

NŐI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

B-CSOPORT

Chambray Touraine (francia)–Mol Esztergom 30–31 (16–16)

Chambray. V: Oyarzun, Zaragueta (spanyolok)

CHAMBRAY: Duijndam – DEBA 4, MODENEL 6, Grimaud 1, FAYNEL 7, STOILJKOVICs 7 (3), Mauny 3. Csere: Perche (kapus), Richard 1 (1), Jarrige, Matthijs Holmberg 1, Abdou. Edző: Camille Comte

ESZTERGOM: BUKOVSZKY – Kovács Anett 1, Ballai B. 2, Kisfaludy, FARAGÓ LEA 6, HORVÁTH F. 6, Schatzl Natalie 3. Csere: Varga Emília 5 (5), SZUCSÁNSZKI 1, Szmolek 1, Teplán 1, Jacques 3, Majoros, Ballai A. 2. Edző: Elek Gábor

Az eredmény alakulása: 6. perc: 1–3. 11. p.: 7–4. 16. p.: 9–9. 20. p.: 12–10. 27. p.: 13–14. 34. p.: 17–15. 37. p.: 17–18. 41. p.: 20–20. 45. p.: 20–24. 50. p.: 23–26. 56. p.: 25–29. 57. p.: 27–31. Kiállítások: 0, ill. 0 perc. Hétméteresek: 5/4, ill. 6/5

A csoport állása: 1. Esztergom 4 pont, 2. NFH 3, 3. Chambray 3, 4. Blomberg-Lippe 0