Böndör Márton hatodik a franciaországi rúdugróversenyen

2026.01.24. 22:25
Böndör Márton (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt, archív)
Böndör Márton 550 centiméteres eredménnyel a hatodik helyen végzett a Bourdeaux-ban rendezett nemzetközi rúdugróversenyen, szombaton.

A magyar szövetség tájékoztatása szerint a győri atléta az első két magasságon elsőre, az idei legjobbját jelentő 550-et másodikra teljesítette. Ezek után az 560 cm következett, amelyen kifejezetten biztató kísérletei voltak, de mindháromszor leverte a lécet, így a hatodik helyen végzett a bronz kategóriás viadalon.

 

