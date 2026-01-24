Böndör Márton hatodik a franciaországi rúdugróversenyen

A magyar szövetség tájékoztatása szerint a győri atléta az első két magasságon elsőre, az idei legjobbját jelentő 550-et másodikra teljesítette. Ezek után az 560 cm következett, amelyen kifejezetten biztató kísérletei voltak, de mindháromszor leverte a lécet, így a hatodik helyen végzett a bronz kategóriás viadalon.