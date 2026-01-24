Böndör Márton hatodik a franciaországi rúdugróversenyen
Böndör Márton 550 centiméteres eredménnyel a hatodik helyen végzett a Bourdeaux-ban rendezett nemzetközi rúdugróversenyen, szombaton.
A magyar szövetség tájékoztatása szerint a győri atléta az első két magasságon elsőre, az idei legjobbját jelentő 550-et másodikra teljesítette. Ezek után az 560 cm következett, amelyen kifejezetten biztató kísérletei voltak, de mindháromszor leverte a lécet, így a hatodik helyen végzett a bronz kategóriás viadalon.
Legfrissebb hírek
A rúdugró Böndör Márton 540-nel kezdte az évet
Atlétika
2026.01.19. 13:27
Atlétika: történelmi magyar szereplés mindenhol
Atlétika
2026.01.17. 09:09
Atlétika: Szögi István 10 km-en is bizonyított
Atlétika
2026.01.13. 13:06
Armand Duplantis idén is indul a Gyulai Memorialon
Atlétika
2026.01.12. 21:54
Szerhij Bubka szinte véletlenül ugrott először hat métert
Atlétika
2026.01.12. 08:06
Megérkezett Szerhij Bubka, a Sportgála díszvendége
Egyéb egyéni
2026.01.11. 11:17
Ezek is érdekelhetik