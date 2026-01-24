Megszerezte idénybeli első győzelmét a Kozármisleny a női kézilabda NB I-ben

Az eddig pont nélkül sereghajtó Kozármisleny a komoly anyagi gondjai miatt a pontvadászat közben játékosai jó részét elveszítő, a távozókat a klub utánpótlásából pótló Dunaújvárost fogadta. A vendégek csupán tíz mezőnyjátékost tudtak nevezni a találkozóra, már az első negyedórán belül tízgólos különbség alakult ki (11–1), komoly előnyét pedig végig megőrizte a házigazda.
Scheffer Zsanett hét, Bréda Luca hat góllal, Szabó Luca 12 védéssel vette ki részét a baranyaiak első sikeréből.
A nyáron Brassóba igazoló Afentáler Sára tíz találattal segítette 35–29-es győzelemhez a Vácot a vendég Szombathely ellen. A vasiaknál a góllövőlistát vezeti Pődör Rebeka kilenc alkalommal volt eredményes.
Kármán Luca hét találattal, Mátéfi Dalma kilenc védéssel zárt a Budaörsben, amely 28–28-as döntetlent játszott a Vasas SC otthonában. Az angyalföldieknél Szilovics Fanni tíz góllal, Vártok Ramóna 14 védéssel járult hozzá a pontszerzéshez.
KÉZILABDA
NŐI NB I
12. FORDULÓ
Vasas SC–Moyra-Budaörs 28–28 (15–16)
Kozármisleny KA–Dunaújvárosi Kohász KA 31–19 (18–5)
Váci NKSE–Szombathelyi KKA 35–29 (18–11)
Részletes jegyzőkönyv hamarosan.
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Győr
12
12
–
–
439–268
+171
24
|2. FTC
12
11
–
1
407–286
+121
22
|3. Debrecen
12
10
–
2
385–298
+87
20
|4. Székesfehérvár
12
8
1
3
317–295
+22
17
|5. Esztergom
12
7
2
3
381–324
+57
16
|6. Vác
12
7
1
4
360–327
+33
15
|7. Mosonmagyaróvár
12
5
1
6
320–310
+10
11
|8. Kisvárda
12
5
–
7
315–350
–35
10
|9. Szombathely
12
4
2
6
343–386
–43
10
|10. Vasas
12
3
2
7
320–356
–36
8
|11. Budaörs
12
2
3
7
302–357
–55
7
|12. NEKA
12
2
–
10
293–372
–79
4
|13. Dunaújváros
12
–
2
10
282–399
–117
2
|14. Kozármisleny
12
1
–
11
270–406
–136
2