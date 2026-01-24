Nemzeti Sportrádió

Megszerezte idénybeli első győzelmét a Kozármisleny a női kézilabda NB I-ben

2026.01.24. 19:46
Megvan a Kozármisleny első győzelme (Fotó: mislenykezi.hu)
Vác kézilabda Vasas kézilabda Szombathely kézilabda Kozármisleny Dunaújváros Budaörs kézilabda női kézilabda NB I
A női kézilabda NB I 12. fordulójában a Kozármisleny megszerezte idénybeli első győzelmét, a Vác nyert a Szombathely ellen, míg a Budaörs döntetlent játszott a Vasas otthonában.

Az eddig pont nélkül sereghajtó Kozármisleny a komoly anyagi gondjai miatt a pontvadászat közben játékosai jó részét elveszítő, a távozókat a klub utánpótlásából pótló Dunaújvárost fogadta. A vendégek csupán tíz mezőnyjátékost tudtak nevezni a találkozóra, már az első negyedórán belül tízgólos különbség alakult ki (11–1), komoly előnyét pedig végig megőrizte a házigazda.

Scheffer Zsanett hét, Bréda Luca hat góllal, Szabó Luca 12 védéssel vette ki részét a baranyaiak első sikeréből.

A nyáron Brassóba igazoló Afentáler Sára tíz találattal segítette 35–29-es győzelemhez a Vácot a vendég Szombathely ellen. A vasiaknál a góllövőlistát vezeti Pődör Rebeka kilenc alkalommal volt eredményes.

Kármán Luca hét találattal, Mátéfi Dalma kilenc védéssel zárt a Budaörsben, amely 28–28-as döntetlent játszott a Vasas SC otthonában. Az angyalföldieknél Szilovics Fanni tíz góllal, Vártok Ramóna 14 védéssel járult hozzá a pontszerzéshez.

KÉZILABDA
NŐI NB I
12. FORDULÓ
Vasas SC–Moyra-Budaörs 28–28 (15–16)
Kozármisleny KA–Dunaújvárosi Kohász KA 31–19 (18–5)
Váci NKSE–Szombathelyi KKA 35–29 (18–11)

Részletes jegyzőkönyv hamarosan.

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

1. Győr

12

12

439–268

+171

24

2. FTC

12

11

1

407–286

+121

22

3. Debrecen

12

10

2

385–298

+87

20

4. Székesfehérvár

12

8

1

3

317–295

+22

17

5. Esztergom

12

7

2

3

381–324

+57

16

6. Vác

12

7

1

4

360–327

+33

15

7. Mosonmagyaróvár

12

5

1

6

320–310

+10

11

8. Kisvárda

12

5

7

315–350

–35

10

9. Szombathely

12

4

2

6

343–386

–43

10

10. Vasas

12

3

2

7

320–356

–36

8

11. Budaörs

12

2

3

7

302–357

–55

7

12. NEKA

12

2

10

293–372

–79

4

13. Dunaújváros

12

2

10

282–399

–117

2

14. Kozármisleny

12

1

11

270–406

–136

2

 

 

