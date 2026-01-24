Megszerezte idénybeli első győzelmét a Kozármisleny a női kézilabda NB I-ben

Az eddig pont nélkül sereghajtó Kozármisleny a komoly anyagi gondjai miatt a pontvadászat közben játékosai jó részét elveszítő, a távozókat a klub utánpótlásából pótló Dunaújvárost fogadta. A vendégek csupán tíz mezőnyjátékost tudtak nevezni a találkozóra, már az első negyedórán belül tízgólos különbség alakult ki (11–1), komoly előnyét pedig végig megőrizte a házigazda.

Scheffer Zsanett hét, Bréda Luca hat góllal, Szabó Luca 12 védéssel vette ki részét a baranyaiak első sikeréből.

A nyáron Brassóba igazoló Afentáler Sára tíz találattal segítette 35–29-es győzelemhez a Vácot a vendég Szombathely ellen. A vasiaknál a góllövőlistát vezeti Pődör Rebeka kilenc alkalommal volt eredményes.

Kármán Luca hét találattal, Mátéfi Dalma kilenc védéssel zárt a Budaörsben, amely 28–28-as döntetlent játszott a Vasas SC otthonában. Az angyalföldieknél Szilovics Fanni tíz góllal, Vártok Ramóna 14 védéssel járult hozzá a pontszerzéshez.

KÉZILABDA

NŐI NB I

12. FORDULÓ

Vasas SC–Moyra-Budaörs 28–28 (15–16)

Kozármisleny KA–Dunaújvárosi Kohász KA 31–19 (18–5)

Váci NKSE–Szombathelyi KKA 35–29 (18–11)

