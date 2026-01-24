Nemzeti Sportrádió

Videók: Szoboszlai gólt szerzett és gólpasszt adott a Bournemouth ellen

2026.01.24. 20:17
Szoboszlai betalált és gólpasszt is adott (Fotó: Getty Images)
Liverpool Szoboszlai Dominik Premier League
Szoboszlai Dominiknak is köszönhetően a Liverpool labdarúgócsapata kétgólos hátrányból egyenlített a Bournemouth elleni Premier League-mérkőzésen. A magyar labdarúgó előbb gólpasszt adott Virgil van Dijknak, majd saját maga is betalált egy legurított szabadrúgásból. Mutatjuk a két gólt videón.
3 órája

Szoboszlai remek góllal egyenlített, de a 95. percben bevitt találattal a Bournemouth megverte a Liverpoolt

Tóth Alex győztes csapatban debütált, először játszott három magyar Premier League-mérkőzésen.

Szoboszlai a második félidőben Szalah legurított labdáját vágta a bal sarokba.

Szoboszlai az első félidőben szögletből adott gólpasszt Van Dijknak.

 

 

