Videók: Szoboszlai gólt szerzett és gólpasszt adott a Bournemouth ellen

Szoboszlai Dominiknak is köszönhetően a Liverpool labdarúgócsapata kétgólos hátrányból egyenlített a Bournemouth elleni Premier League-mérkőzésen. A magyar labdarúgó előbb gólpasszt adott Virgil van Dijknak, majd saját maga is betalált egy legurított szabadrúgásból. Mutatjuk a két gólt videón.

Szoboszlai a második félidőben Szalah legurított labdáját vágta a bal sarokba. Szoboszlai az első félidőben szögletből adott gólpasszt Van Dijknak.