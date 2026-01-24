Loic Negóék egy pontot otthon tartottak a Monaco ellen

Rennes–Lorient

A legutóbbi nyolc tétmérkőzésén veretlen Lorient a legutóbbi 11 meccséből egyszer vereséget szenvedő Rennes-hez látogatott. Nem kellett sokáig várni az első gólra, Jean-Victor Makengo már a harmadik percben betalált, korán vezetést szerezve a Lorient-nek. A folytatásban Noah Cadiou helyzeténél Brice Samba hárított, majd jött két hazai lehetőség, Breel Embolo kapu mellé fejelt, Alidu Seidu pedig a kapufát találta el. Noha mindkét csapatnak volt egy-egy lesgólja, alapvetően a Rennes dolgozott ki több helyzetet, de a befejezések rendre elkerülték Yvon Mvogo kapuját. Amikor pedig pontosan céloztak a hazaiak, akkor a svájci kapus hárított nagy bravúrral. A sok kihagyott helyzetet végül megbosszulta a Lorient, a csereként beálló Pablo Pagis a 77. percben eldöntötte a három pont sorsát, így a vendégek jó sorozata folytatódott.

Le Havre–Monaco

A Le Havre a legutóbbi négy Monaco elleni hazai találkozóján nem kapott ki, és ezt a sorozatot folytatta ezúttal is. A kevés eseményt hozó mérkőzésen a két csapat összesen háromszor találta el a kaput, gól egy sem született. Loic Nego kezdőként végigjátszotta a 0–0-val záródó találkozót.

FRANCIA LIGUE 1

19. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Rennes–Lorient 0–2 (Makengo 3., Pagis 77.)

Le Havre–Monaco 0–0

21.05: Olympique Marseille–Lens

Vasárnap játsszák

15.00: Nantes–Nice

17.15: Brest–Toulouse

17.15: Metz–Lyon

17.15: Paris FC–Angers

20.45: Lille–Strasbourg

Pénteken játszották

Auxerre–Paris SG 0–1 (Barcola 79.)