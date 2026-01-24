Európai kézilabdaligák: tucatnyi magyar gól Zwickauban

Szabó Laura és Pénzes Laura is hat góllal, Győri Barbara pedig 11 védéssel zárt a BSV Sachsen Zwickauban, amely 32–32-es döntetlent játszott a TuS Metzingennel a német női kézilabda-bajnokság szombati játéknapján.
A Bundesliga honlapja szerint a Zwickau a tabella nyolcadik helyén áll.
Az idény végén visszavonuló Planéta Szimonetta háromszor talált be a PGE MKS Lublinban, amely 36–20-ra nyert a lengyel női bajnokságban szereplő ukrán Galicsanka Lviv ellen.
Török Lilly három gólja ellenére a CBM Morvedre 25–20-ra kikapott a Granollerstől a spanyol női bajnokságban.
Ogonovszky Eszter is háromszor talált be, ám a címvédő és listavezető Super Amara Bera Bera 25–24-re kikapott a Rocasa Gran Canaria otthonában.
