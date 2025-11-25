Nemzeti Sportrádió

Visszatér és megcélozza a Los Angeles-i olimpiát a brit tornászlegenda

2025.11.25. 09:32
Max Whitlock (Fotó: Getty Images)
Max Whitlock háromszoros ötkarikás aranyérmes brit tornász hétfőn a brit közmédiában bejelentette: visszatér, és harcba száll a Los Angeles-i kvótáért.

„Hivatalosan is visszatértem, újra tornász vagyok, ami őrületnek hangzik. Valami nem hagyott nyugodni az elmúlt egy évben, egy befejezetlen, nem teljes ügy” – fogalmazott a britek háromszoros olimpiai bajnok tormásza, Max Whitlock annak kapcsán, hogy tavaly Párizsban lemaradt az ötkarikás dobogóról.

„Visszatérek hát egy újabb hároméves ciklusra, ki szeretnék jutni az ötödik olimpiámra. Tudom, hogy veszélyes játékot űzök, de újra akarom írni a pályafutásom végét” – nyilatkozta a 2016-ban talajon és lólengésben olimpiai bajnok Whitlock, aki utóbbi szeren 2021-ben Tokióban megvédte címét. A brit tornásznak van három bronzérme is: 2016-ban egyéni összetettben, 2012-ben pedig csapatban és lólengésben – utóbbiban a többi között a győztes Berki Krisztián mögött – állhatott a dobogó harmadik fokára az olimpián.

Whitlockra jövőre a brit bajnokság mellett a Nemzetközösségi Játékok is vár.

 

 

