Torna: Mayer Gréta a 18., Székely Zója megsérült a vb-n

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
2025.10.23. 16:08
Mayer Gréta (Fotó: Getty Images)
Címkék
Székely Zója torna Mayer Gréta torna-vb
Visszatért Angelina Melnyikova: az orosz tornászklasszis négy év után indulhatott újra világbajnokságon, és újra felült a trónra, hiszen megnyerte az egyéni összetett versenyt. Mayer Gréta a 18. lett – Székely Zója a második szeren, ugrásban megsérült, fel kellett adnia a versenyt.

Magyar szempontból rémálom a jakartai világbajnokság női egyéni összetett döntőjében: Székely Zója rosszul érkezett le az ugrása után, olyannyira, hogy ölben kellett őt levinni a pódiumról.

Az FTC tornászát MR-vizsgálatra vitték (ennek eredményét még nem tudjuk), és kérdéses, folytatni tudja-e a versenyt: Székely a keddi selejtezőből nagyszerű gyakorlatának köszönhetően a hatodik helyen jutott be a felemás korlát szerenkénti döntőjébe, melyet pénteken rendeznek meg Jakartában.

Volt a finálénak egy másik magyar résztvevője is, mégpedig Mayer Gréta, aki természetesen észlelte, mi történt Székellyel: „Az érkezését nem láttam, a sírását viszont hallottam. Jó kezekben volt, úgyhogy én igyekeztem továbbra is csak magamra figyelni.”

És milyen jól tette: Mayer egy remek talajgyakorlat után a többi szeren is jól „muzsikált”, egyedül felemás korláton csúszott be egy hiba.

„A korlátot sajnáltam, de összességében élveztem az egész versenyt, egy cseppet sem izgultam. Erőt adott, hogy tudtam, kedden a selejtezőben mindezt egyszer már végigcsináltam, a döntőben is ez a feladatom. Végig önmagamat adtam a teremben” – mondta el a Nemzeti Sportnak Mayer Gréta.

Őt egyébként dicsérte Altorjai Sándor, a magyar válogatott csapatvezetője is, külön kiemelve, hogy Mayer egyre stabilabban tornázik a nemzetközi mezőnyben – Mayer végül a 18. helyen végzett.

A döntő egyébként kiélezett küzdelmet hozott, végül az utolsóként – egyébként talajon – a bírók elé lépő, négy év után visszatérő orosz Angelina Melnyikova ért oda az első helyre.

VILÁGBAJNOKSÁG, JAKARTA
Egyéni összetett. Döntő. Nők. Világbajnok: Angelina Melnyikova (Orosz csapat) 55.066, 2. Leanne Wong (Egyesült Államok) 54.966, 3. Csang Csing-jing (Kína) 54.633, …18. Mayer Gréta (Magyarország) 50.666 – Székely Zója sérülés miatt feladta a versenyt.

 

