Torna: Mészáros Krisztofer hetedik, Székely Zója nyolcadik lett a vb-n

Csak remélni tudjuk, hogy nincs nagy(obb) baj…

Székely Zója csütörtökön feladni kényszerült az egyéni összetett döntőjét, miután a második körben, ugrásban az érkezésnél megsérült. A vizsgálatok mindkét térdében csontzúzódást mutattak ki, a fájdalom ellenére Székely Zója megjelent pénteken a felemás korlát szerenkénti döntőjében – oda a keddi selejtezőből a hatodik helyen jutott be.

A fináléban hatodikként mutathatta be a – történtek miatt egyébként leépített – gyakorlatát, a szeren szépen tornázott, sajnos a leugrásakor ezúttal is balszerencsés volt: leült a szőnyegre, s csak remélni lehet, hogy nem sérült rá a már meglévő sérülésére…

„Az MR-vizsgálat csütörtökön azt mutatta, hogy a szalagjaim rendben vannak, onnantól arra állítottam magam, hogy meg kell csinálnom a gyakorlatomat. Jobban kellett volna vigyáznom magamra, talán egy könnyebb leugrással jobban jártam volna… De kevesen gondolták volna, hogy ezt is képes leszek megcsinálni. A teljes körű kivizsgálás később történik majd meg, addig figyeljük a lábamat és jegeljük” – mondta a nyolcadik helyen végző Székely.

Mészáros Krisztofer szintén hatodikként kvalifikálta magát a talaj döntőjébe. Az első ugrássora nem volt tökéletes, a selejtezőben kapott 13.966-os pontszámától emiatt is maradt el, a 13.266 pont pedig azt jelentette, hogy Szűcs Róbert tanítványa pályafutása első világbajnoki szerenkénti döntőjét a hetedik helyen zárta.

„A vébé előtt bokaproblémákkal küszködtem, ahhoz képest sikeres világbajnokságot zárok. Sikerült előrelépnem, összességében elégedett vagyok” – értékelt röviden Mészáros.

VILÁGBAJNOKSÁG, JAKARTA

Szerenkénti döntők. Férfiak. Talaj. Világbajnok: Jake Jarman (Nagy-Britannia) 14.866, 2. Luke Whitehouse (Nagy-Britannia) 14.666, 3. Carlos Yulo (Fülöp-szigetek) 14.533, …7. Mészáros Krisztofer (Magyarország) 13.266. Lólengés. Vb: Hong Jan-ming (Kína) 14.600, 2. Mamikon Hacsatrjan (Örményország) 14.600, 3. Patrick Hoopes (Egyesült Államok) 14.566

Nők. Ugrás. Vb: Angyelina Melnyikova (Orosz csapat) 14.466, 2. Lia Monica Fontaine (Kanada) 14.033, 3. Joscelyn Roberson (Egyesült Államok) 13.983. Felemás korlát. Vb: Kaylia Nemour (Algéria) 15.566, 2. Angyelina Melnyikova 14.500, 3. Jang Fanjü-vej (Kína) 14.500, …8. Székely Zója (Magyarország) 12.433