Torna-vb: Carlos Edriel Yulo 2021 után nyert ismét ugrásban

2025.10.25. 14:07
Az ugrás dobogósai, középen a világbajnok Carlos Edriel Yulo (Fotó: AFP)
A férfiaknál Carlos Edriel Yulo nyerte az ugrás döntőjét a Jakartában rendezett torna-világbajnokság szombati zárónapján.

 

A Fülöp-szigeteki  Carlos Edriel Yulo sportoló 2019-ben és 2021-ben is aranyérmes volt ezen a szeren, 2022-ben pedig ezüstérmet nyert. A tavalyi, párizsi olimpia bajnoka ezúttal 33 századponttal előzte meg az örmény Artur Davtjant a fináléban. 

VILÁGBAJNOKSÁG, JAKARTA
 Szerenkénti döntők
Férfiak 
ugrás: 1. Carlos Edriel Yulo (Fülöp-szigetek) 14,866 pont 2. Artur Davtjan (Örményország) 14,833 3. Nazar Csepurnij (Ukrajna) 14,483 
korlát: 1. Cou Csing-csüan (Kína) 15,300 pont 2. Tomoharu Cunogai (Japán) 14,500 3. Danijel Marinov (orosz, semleges színekben) 14,466 
nyújtó: 1. Malone Brody (Egyesült Államok) 14,933 pont 2. Hasimoto Daiki (Japán) 14,733 3. Joe Fraser (Nagy-Britannia) 14,700 
Nők
gerenda: 1. Csang Csing-jing (Kína) 15,166 pont 2. Kaylia Nemour (Algéria) 14,300 3. Szugihara Aiko (Japán) 14,166 
talaj: 1. Szugihara 13,833 pont 2. Ruby Evans (Nagy-Britannia) 13,666 3. Abigail Martin (Nagy-Britannia) 13,466

 

