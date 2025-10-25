Torna-vb: Carlos Edriel Yulo 2021 után nyert ismét ugrásban
A Fülöp-szigeteki Carlos Edriel Yulo sportoló 2019-ben és 2021-ben is aranyérmes volt ezen a szeren, 2022-ben pedig ezüstérmet nyert. A tavalyi, párizsi olimpia bajnoka ezúttal 33 századponttal előzte meg az örmény Artur Davtjant a fináléban.
VILÁGBAJNOKSÁG, JAKARTA
Szerenkénti döntők
Férfiak
ugrás: 1. Carlos Edriel Yulo (Fülöp-szigetek) 14,866 pont 2. Artur Davtjan (Örményország) 14,833 3. Nazar Csepurnij (Ukrajna) 14,483
korlát: 1. Cou Csing-csüan (Kína) 15,300 pont 2. Tomoharu Cunogai (Japán) 14,500 3. Danijel Marinov (orosz, semleges színekben) 14,466
nyújtó: 1. Malone Brody (Egyesült Államok) 14,933 pont 2. Hasimoto Daiki (Japán) 14,733 3. Joe Fraser (Nagy-Britannia) 14,700
Nők
gerenda: 1. Csang Csing-jing (Kína) 15,166 pont 2. Kaylia Nemour (Algéria) 14,300 3. Szugihara Aiko (Japán) 14,166
talaj: 1. Szugihara 13,833 pont 2. Ruby Evans (Nagy-Britannia) 13,666 3. Abigail Martin (Nagy-Britannia) 13,466