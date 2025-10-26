Draskóczy Imre: Két tornászunk is ott volt a világ élvonalában

– Hogy látja a világbajnokságot, mit lehet elmondani a magyar szereplésről így a zárásnál?

– Először is, nagyon hideg volt a csarnokban – hallani is a hangomon, hogy megfáztam. Sajnos Péter Sára is megbetegedett, ezért vele közösen úgy döntöttünk, fontosabb most az egészség, így kihagyta a versenyt. Ezzel indult a vébé, de ettől eltekintve a lányok szépen felkészültek, és bátran helytálltak.

– Kiknek a teljesítményét emelné ki külön?

– Elsőként Czifra Bettina Lilivel kezdeném, aki felemás korláton tisztán végigcsinálta a gyakorlatát, és csak hajszállal maradt le a fináléról. Ha úgy tornázik, mint az Eb-n, akár ott lehetett volna a legjobb nyolc között is. Mayer Gréta mindvégig hozta a tőle elvárható teljesítményt. Székely Zójával pedig mindketten bejutottak az egyéni összetett döntőbe, ami nagy szó, hiszen erre lehet építeni a csapatot! Ketten is képviselték hazánkat a világ legjobb 24 összetett tornásza közt. Végére hagytam Zóját, aki hatalmas teljesítménnyel, 14.200-as pontszámmal jutott be a felemás korlát döntőjébe!

– Székely Zója sérülése beárnyékolta kicsit a finálét. Mi történt pontosan?

– Az összetett döntőben az ugrásnál megsérült, mindkét térdét megütötte. Szerencsére nem szakadt el semmi, de csontödémát találtak nála. A szerenkénti fináléban így is vállalta a szereplést, ami sportemberi nagyságát bizonyítja: egy leegyszerűsített gyakorlatot terveztünk felemás korláton, de közben ő módosított, és egy cukaharával fejezte be a gyakorlatát – sajnos ez nem sikerült, és most pihennie kell, további vizsgálatok várnak rá.

– Összességében milyen érzésekkel zárja a vébét, főleg csapatépítés szempontjából?

– Pozitív vagyok. Az, hogy két tornászunk is ott volt a világ legjobb, mind a négy szeren versenyző összetett tornászai között, nagy eredmény. Ez mutatja, hogy jó úton járunk. Ha mögéjük fel tudunk építeni még egy stabil harmadik összetettes versenyzőt és hozzá egy-egy olyan tornászt, akik kiemelkedőt tudnak alkotni egy-egy szeren, akkor ütőképes csapatunk lehet a következő évben.