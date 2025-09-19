Nemzeti Sportrádió

Végső búcsút vettek Takács Tibortól

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.09.19. 14:47
null
Fotó: Mravik Gusztáv
Címkék
gyász Takács Tibor temetés Ferencváros
Szeptember 19-én a Farkasréti temetőben végső búcsút vettek Takács Tibortól, a Ferencvárosi Torna Club emblematikus támogatójától és a Nagy Béla Fradi Hagyományőrző Egyesület elnökétől – számolt be róla a Fradi.hu pénteken.

Takács Tibor 78 éves korában, hosszú és méltósággal viselt betegség után hunyt el augusztus közepén. Élete szorosan összefonódott a Fradival: építőipari tervezőcége éveken át névadó és főszponzora volt előbb a teke-, majd a férfi tornaszakosztálynak. Ezzel jelentős szerepet vállalt a szakosztályok bajnoki sikereiben. Elnökségi tagja volt az FTC Baráti Körnek, valamint tagja a Rudas Rendnek is.

Temetésén a klub képviseletében a Fradi Múzeum és az FTC Baráti Kör elnökségének tagjai vettek részt, a búcsúbeszédet Tobak Csaba, a Fradi Múzeum vezetője mondta.

A Ferencvárosi Torna Club saját halottjának tekinti Takács Tibort, akinek emlékét a klub és szurkolói örökre megőrzik.

 

gyász Takács Tibor temetés Ferencváros
Legfrissebb hírek

Több mint 40 éve nem látott sorozattal a háta mögött utazik a Diósgyőr az FTC-hez

Labdarúgó NB I
4 órája

Elmaradt a csoda a III. kerületben, az FTC kettős vereséggel búcsúzott a női Bajnokok Ligájától

Bajnokok Ligája
23 órája

„Te voltál és Te maradsz a váci futball legnagyobb legendája” – Zombori András megemlékezése Nagy Tiborról

Labdarúgó NB I
Tegnap, 16:04

Elhunyt Könye Irma, a Honvéd sokszoros bajnok atlétája és edzője

Atlétika
Tegnap, 14:50

Női kézi: a BL-riválisnál folytatja a Ferencváros korábbi klasszisa – hivatalos

Kézilabda
Tegnap, 14:32

Gyász: 62 évesen elhunyt Nagy Tibor, a váci futball ikonja

Labdarúgó NB I
Tegnap, 10:01

90. életévében elhunyt Robert Redford

Egyéb egyéni
2025.09.16. 15:24

Edzésbalesetben elhunyt Matteo Franzoso olasz síző

Téli sportok
2025.09.15. 22:20
Ezek is érdekelhetik