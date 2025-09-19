Végső búcsút vettek Takács Tibortól

Takács Tibor 78 éves korában, hosszú és méltósággal viselt betegség után hunyt el augusztus közepén. Élete szorosan összefonódott a Fradival: építőipari tervezőcége éveken át névadó és főszponzora volt előbb a teke-, majd a férfi tornaszakosztálynak. Ezzel jelentős szerepet vállalt a szakosztályok bajnoki sikereiben. Elnökségi tagja volt az FTC Baráti Körnek, valamint tagja a Rudas Rendnek is.

Temetésén a klub képviseletében a Fradi Múzeum és az FTC Baráti Kör elnökségének tagjai vettek részt, a búcsúbeszédet Tobak Csaba, a Fradi Múzeum vezetője mondta.

A Ferencvárosi Torna Club saját halottjának tekinti Takács Tibort, akinek emlékét a klub és szurkolói örökre megőrzik.