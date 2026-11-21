A liga honlapja szerint a juniorválogatott magyar játékos volt a mezőny legeredményesebb tagja.

Ugyanezt elmondhatja magáról a német élvonal góllövőlistáját vezető Farkas Johanna is, akinek tíz találatával a TuS Metzingen 32–31-re nyert a Buxtehuder SV vendégeként.

Csíkos Luca két, Szabó Anna egy találatával a Thüringer HC 37–26-os sikerrel távozott az SU Neckarsulm otthonából. A hazaiaknál Győri Barbarának három védése volt.

Vámos Petra egyszer talált a hálóba a Bajnokok Ligája-címvédő Metz HB csapatában, amely 30–23-ra nyert Strasbourgban a francia bajnokságban. Szabó Edina vezetőedző együttese, a Saint-Amand HB házigazdaként 29–28-ra győzött a Plan de Cuques ellen.

Máthé Dominik hét góllal holtversenyben a mezőny legeredményesebb játékosa volt, csapata, az északmacedón GRK Ohrid pedig 30–19-re verte a litván Dragunas Klaipedát az Európa Kupa harmadik fordulójának első mérkőzésén. A visszavágót szintén Ohridban rendezik.

Fazekas Gergő három, Szita Zoltán és Ilic Zoran egy-egy találattal járult hozzá a listavezető Orlen Wisla Plock 33–20-as győzelméhez az MKS Kalisz otthonában a lengyel élvonalban.

Nagy Ádám egyszer volt eredményes a PAUC együttesében, amely 38–35-re kikapott a Limoges vendégeként a francia élvonalban.

A góllövőlista harmadik helyén álló Tóth Rajmond hét találatával holtversenyben a mezőny legeredményesebb játékosa volt, csapata, a Rebi BM Cuenca pedig 25–23-ra nyert a Puerto Sagunto otthonában a spanyol bajnokságban.

Gyurka János vezetőedző csapata, a HSG XeNTiS Lipizzanerheimat hazai pályán 29–26-ra kikapott a Bregenztől az osztrák férfiligában.