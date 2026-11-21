A listavezető Vasas Óbuda – bár játszmát veszített – a legutóbbi ezüstérmes Kaposváron is megőrizte veretlenségét, így továbbra is vezet a bajnokságban. Az üldöző Újpest azonban némi meglepetésre vereséget szenvedett Balatonfüreden, így a Veszprémben győztes Békéscsaba feljött a tabellán a második helyre. A negyedik találkozón a MÁV Előre Foxconn a döntő játszmában harcolta ki a győzelmet Nyíregyházán.

RÖPLABDA

NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

KHG KAPOSVÁRI NRC–VASAS ÓBUDA 1:3 (–12, 35, –23, –15)

Kaposvár, 338 néző. V: Szabó P., Horváth M.

KAPOSVÁR: Fábián 2, PEZELJ 16, Horváth L. 7, CICETTI 17, De Oliveira 8, Giorgi 12. Csere: Sartoris (liberó). Edző: Vincent Lacombe

VASAS: KUEHNE 18, Fekete F. 1, SUNDERLÍKOVÁ 26, Bozóki-Szedmák 11, CSEREKLYE 9, De Almeida 7. Csere: Juhár (liberók), Boskó, Zsombók E. 2, Szalai, Zsombók A. 4., Kiss L. 5. Edző: Luca Bucaioni

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 3:1, 5:8, 8:14, 9:20, 12:23. 2. játszma: 5:1, 7:8, 12:10, 13:13, 15:13, 15:16, 21:17, 21:19, 24:23, 26:27, 32:21, 33:34. 3. játszma: 1:2, 4:3, 5:9, 9:15, 16:18, 20:19, 23:22. 4. játszma: 0:1, 3:2, 5:6, 7:6, 7:11, 13:13, 15:23

MESTERMÉRLEG

Vincent Lacombe: – Ha a jó oldalát nézzük, akkor két játszmában is magas színvonalon játszottunk, viszont kettőben meg nem voltunk jelen.

Luca Bucaioni: – Nagyon jól kezdtünk, agresszívan szerváltunk és jók voltak a támadásaink a nyitásfogadások után. Utána a Kaposvár ritmust váltott, nekünk pedig nem volt erre válaszunk, mert az ellenfél jól mezőnyözött és fedezett, szinte minden labdánkba bele tudtak érni. A cserék aztán jól szálltak be, sok energiát és jó megoldásokat hoztak a pályára, a végén pedig megmutattuk, milyen játékra vagyunk képesek.

VESZPRÉMI ESC–BÉKÉSCSABA 0:3 (–15, –13, –16)

Nemesvámos, 130 néző. V: Selega, Kiss N.

VESZPRÉM: Kiss E. 3, Turcsányi, Davis 9, Molnár F. 1, ALTORJAY 11, Smith 1. Csere: Bődi (liberó), Tarr 5, Spándli, Bajnóczi. Edző: Mészáros Péter

BÉKÉSCSABA: Draskovics 2, KUZNYECOVA 18, Orosz 4, FINÉ 19, Németh L. 4, Szakály 8. Csere: KERTÉSZ, Nánási (liberók), Kiss N. 1, Gajdács 4, Kollár. Edző: Nagy Péter

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:3, 3:7, 6:15, 11:18, 12:21, 15:23. 2. játszma: 1:5, 4:9, 6:12, 8:17, 10:23, 12:24. 3. játszma: 1:4, 4:5, 10:6, 12:15, 15:18, 15:24

MESTERMÉRLEG

Mészáros Péter: – Sajnos meg sem tudtuk közelíteni a csütörtöki teljesítményünket. Most ez csak ennyire volt elég.

Nagy Péter: – Örülök, hogy mindenkit tudtam szerepeltetni. Ami fontos volt, és a lányok is érezték, hogy ez a meccs nem a látványos megoldásokról szól, hanem a hibák minimalizálásáról, főleg támadásban, és így egész könnyen szereztünk pontokat. A harmadik játszma elején kicsit passzívvá váltunk, de 10:10-nél helyreállt a rend és megint fegyelmezett lett a játék.

SZENT BENEDEK RA–ÚJPESTI TE 3:1 (17, 23, –12, 20)

Balatonfüred, 135 néző. V: Mezőffy Zs., Takács Á.

SZBRA: KISS G. 13, Öhman 12, Passaro, DZAKOVICS 20, Nyers 5, PEROTTO 14. Csere: Fáth, Kristóf (liberó), Fekete R., Kapronczai, Ködöböcz, Hőbe, Schneider. Edző: Matteo Freschi

UTE: Szerényi 2, Szlavcseva 1, AKOPOVA 17, Nacsa-Pekárik 12, MILJEVICS 17, Jordanova 15. Csere: Nagy-Hegyesi (liberó), Piros 1, Avdyli. Edző: Alejandro Altamirano

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:2, 6:3, 8:8, 12:9, 18:13, 23:17. 2. játszma: 1:3, 5:4, 9:9, 13:10, 15:17, 18:22, 23:23. 3. játszma: 2:0, 3:7, 4:10, 7:11, 9:16, 12:20. 4. játszma: 4:1, 6:5, 11:8, 16:12, 16:17, 19:18, 24:20

MESTERMÉRLEG

Matteo Freschi: –

Alejandro Altamirano: –

Fatum Nyíregyháza–MÁV Előre Foxconn 2:3