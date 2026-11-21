A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

118 nap után kapott ki a Ferencváros labdarúgócsapata. Ezt megelőzően július 26-án a Paks győzte le Borbély Balázs együttesét, most az edző volt csapata, a címvédő ETO nyert a Groupama Arénában. Szabics Imre felcsúti győzelemmel, Kuttor Attila újpesti döntetlennel mutatkozott be az MK, illetve a Kisvárda kispadján, vasárnap pedig további három meccsel folytatódik az OTP Bank Liga 14. fordulója. Értékelések, osztályzatok, statisztikák és nyilatkozatok hat oldalon.

Vörös rangadó Liverpoolban. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapatára a Manchester United vár, amelynek kispadján először ül az Amerikából érkező új mester, Mauricio Pochettino. Várakozás, esélylatolgatás Gyenge Balázstól egy oldalon.

Összeomlás szélén a győri női kézicsapat. Dőlnek a dominók, a hétvégére a vezetők eltávolítása (?) jutott, ha hinni lehet a híreknek. Mindenesetre a játékosok a csődközeli helyzetben szembefordultak Görbicz Anitáékkal…

És még: Willi Orbánék gázoltak a Bundesliga „magyar” rangadóján; ítéletidő a Billie Jean King-kupa-meccsen; az F1-be 2030-ban visszatérnek a V8-as motorok.

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