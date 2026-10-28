„Mélyen megsebzett” – Monfils a Szvitolinával való szakításáról

T. Z.T. Z.
2026.10.28. 10:19
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Amikor még minden rendben volt: Szvitolina és Monfils (Fotó: Getty Images)
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tenisz Gaël Monfils Elina Szvitolina
A nemrég visszavonuló teniszező, Gaël Monfils őszintén beszélt arról, hogy az Elina Szvitolinával való szakítása miként befolyásolta pályafutása utolsó hónapjait.

A francia teniszező egy Twitch-interjúban elmondta, a magánéleti válság a pályán és azon kívül is megviselte, a történtek pedig hozzájárultak ahhoz, hogy a tervezettnél korábban fejezte be hosszú profi pályafutását. Monfils egy héttel azután szólalt meg, hogy hivatalossá vált a szakítás: „Az Elinával való szakítás mélyen megsebzett. Emberek vagyunk, mindannyiunknak megvannak a saját problémái, és nem mindig tudjuk irányítani azt, amit szeretnénk” – fogalmazott.

Mint az interjúban elmondta, a történtek az edzéseire és az étkezésére is hatással voltak, és bevallotta azt is, hogy mentálisan nem volt megfelelő állapotban:

 A szakítás után nem tudtam úgy edzeni, ahogyan szerettem volna, és mentálisan sem voltam a legjobb állapotban. Nem akarok hazudni nektek: kevesebbet eszem, és minden másban is rosszabbul teljesítek

 – vallotta be.

„Már önmagában is nagyon nehéz pályára lépni a karriered utolsó szakaszában, amikor olyan érzelmekkel kell megküzdened, amelyeket korábban nem ismertél. Ha ehhez még az is társul, hogy lelkileg megvisel valami, és a jövődre is gondolnod kell, akkor egyszerűen nem lehet játszani” – mondta Monfils.

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Az ukrán teniszező úgy érzi: az életét, amelyet a hazája ellen indított orosz háború zökkentett ki, egyedül kell megpróbálnia rendbe hozni.

 

 

tenisz Gaël Monfils Elina Szvitolina
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