„Mélyen megsebzett” – Monfils a Szvitolinával való szakításáról

A francia teniszező egy Twitch-interjúban elmondta, a magánéleti válság a pályán és azon kívül is megviselte, a történtek pedig hozzájárultak ahhoz, hogy a tervezettnél korábban fejezte be hosszú profi pályafutását. Monfils egy héttel azután szólalt meg, hogy hivatalossá vált a szakítás: „Az Elinával való szakítás mélyen megsebzett. Emberek vagyunk, mindannyiunknak megvannak a saját problémái, és nem mindig tudjuk irányítani azt, amit szeretnénk” – fogalmazott.

Mint az interjúban elmondta, a történtek az edzéseire és az étkezésére is hatással voltak, és bevallotta azt is, hogy mentálisan nem volt megfelelő állapotban:

A szakítás után nem tudtam úgy edzeni, ahogyan szerettem volna, és mentálisan sem voltam a legjobb állapotban. Nem akarok hazudni nektek: kevesebbet eszem, és minden másban is rosszabbul teljesítek

– vallotta be.

„Már önmagában is nagyon nehéz pályára lépni a karriered utolsó szakaszában, amikor olyan érzelmekkel kell megküzdened, amelyeket korábban nem ismertél. Ha ehhez még az is társul, hogy lelkileg megvisel valami, és a jövődre is gondolnod kell, akkor egyszerűen nem lehet játszani” – mondta Monfils.