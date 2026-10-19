Monfils ezért hozhatta előre a visszavonulását: Szvitolina bejelentette, elválnak

Elina Szvitolina azt írta, élete eddigi legnehezebb döntését kellett meghoznia, mégpedig azért, mert úgy érzi: hiába a szerelem, egyedül kell megpróbálnia rendbe hozni az életét, amelyet a hazája, Ukrajna ellen indított orosz háború zökkentett ki a megszokott kerékvágásból.

„Mindenki tudja, milyen sokat jelent nekem Ukrajna. Ritkán osztottam meg bármit is abból, mit okoz bennem a háború. Tavaly megírtam, hogy egy időre azért kellett abbahagynom a teniszt, mert nem voltam megfelelő lelkiállapotban a játékhoz. Most egy kicsivel jobban meg akarok nyílni. A külvilágnak nincs tudomása az álmatlan éjszakáimról, a kétségeimről, arról az érzésről, ami azért gyötör, mert kezdtem elveszíteni önmagamat. Gaël szemtanúja volt mindennek. Sohasem engedte el a kezem. Hosszú ideig teljes erőbedobással, együtt dolgoztunk azon, hogy megküzdjünk a helyzettel. De vannak csaták, amik mélyen benned zajlanak, és nincs az a kívülről érkező szeretet, amely megnyerheti őket helyetted. Idővel arra jutottam, hogy magamnak kell megkeresni az utat a régi énemhez, és ezt nem tudom a házasságunk keretei között megtenni. Ez a legkegyetlenebb felismerés, amivel eddig szembe kellett néznem, és amit meg kellett osztanom azzal az emberrel, akit szeretek. Gaël meghallgatott. És nagy lelkierővel, méltósággal tiszteletben tartotta a szándékomat, amit sohasem felejtek el.”

Szvitolina hozzátette: 2021-ben kötött házasságuk véget ér, de a családjuk nem szűnik meg – ezután is egymást támogatva nevelik majd kislányukat, Skait.

Az ukrán teniszezőnő szerint egyikük sem okolható azért, ami most történik; mindenkitől megértést remél, és támogatást ahhoz, hogy a mély sebek begyógyuljanak.

A hírről a francia sportnapilap, a L'Équipe is beszámolt, hozzátéve: Monfils néhány hete értesült Szvitolina szándékáról, és nem volt olyan lelkiállapotban, hogy az eredeti terveinek megfelelően a lyoni és a párizsi tornával zárja le profi pályafutását – lezárta előbb.

A 40 éves francia játékos ugyanakkor nem mondott le arról, hogy – Roger Federer és Andy Murray társaságában – decemberben Genfben pályára lépjen közeli barátja, Stan Wawrinka hivatalos búcsúján.