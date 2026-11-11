Vámos Petra három góllal segítette győzelemhez a Metzet – európai kézilabdakörkép

Faluvégi Dorottya és Kuczora Csenge két-két góllal járult hozzá a CSM Bucuresti 38–26-os győzelméhez a Corona Brasov ellen a román női kézilabda-bajnokság szerdai játéknapján. A kedden edzőváltáson átesett fővárosiak nyolc győzelemmel és egy döntetlennel állnak a tabellán. A vendég brassóiaknál Afentáler Sára kétszer volt eredményes, Janurik Kinga hat védéssel zárt.

Leimeter Csaba egy gólt szerzett a Balingen-Weilstettenben, amely otthon 34–33-ra kikapott a Göppingentől a férfi Német Kupa nyolcaddöntőjében.