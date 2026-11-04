ATP-világbajnokság: Fils tíz év után az első francia a mezőnyben

2026.11.04. 17:09
Fotó: Getty Images
Címkék
ATP-világranglista ATP Arthur Fils ATP-világbajnokság
Hatodikként a francia Arthur Fils biztosította helyét a férfi teniszezők szezonzáró ATP-világbajnokságán.

Arthur Fils is ott lesz a férfi profi teniszezők évvégi világbajnokságán. A 22 éves játékos csak februárban kezdte meg az idényt, ekkor a 42. helyen állt a rangsorban, később viszont Cincinnatiben, majd Barcelonában is 1000-es tornát nyert, a mesterversenyek közül pedig még Miamiban és Madridban is elődöntős volt.

Az ATP honlapjának tájékoztatása szerint a francia játékost nagy menetelésének köszönhetően hétfőtől a hetedik helyen jegyzik a világranglistán, és ott lesz az ATP-világbajnokságon. A héten a párizsi tornán induló Fils ezzel tíz év után az első francia lesz a mezőnyben, 2016-ban a nemrég visszavonult Gaël Monfils volt érdekelt.

A szezonzáró szupertornára – amelyet november 10. és 22. között Torinóban rendeznek meg – már csak két hely kiadó, korábban Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Danyiil Medvegyev és Flavio Cobolli biztosította helyét rajta.

 

ATP-világranglista ATP Arthur Fils ATP-világbajnokság
Legfrissebb hírek

Alexander Zverev a 30. világelső a férfiaknál

Tenisz
2026.11.02. 10:13

Közel 234 ezer sértő hozzászólást szűrt ki a férfi tenisztornákat szervező ATP

Tenisz
2026.10.22. 14:06

Marozsán Fábián kétszettes sikerrel kezdett az almati tenisztornán

Tenisz
2026.10.20. 15:33

Piros Zsombor a legjobb 100 küszöbén a világranglistán

Tenisz
2026.10.19. 10:25

Alejandro Davidovich nyerte a sanghaji spanyol házi döntőt

Tenisz
2026.10.18. 13:49

Djokovics 15 év után visszatér Bázelbe – de vajon utoléri-e ott Federert?

Tenisz
2026.10.17. 13:40

Piros Zsombor két győzelemre a maiai trófeától és a legjobb 100 közé jutástól

Tenisz
2026.10.16. 20:15

Piros Zsombor már a négy között jár Portugáliában

Tenisz
2026.10.16. 14:44