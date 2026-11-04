ATP-világbajnokság: Fils tíz év után az első francia a mezőnyben

Arthur Fils is ott lesz a férfi profi teniszezők évvégi világbajnokságán. A 22 éves játékos csak februárban kezdte meg az idényt, ekkor a 42. helyen állt a rangsorban, később viszont Cincinnatiben, majd Barcelonában is 1000-es tornát nyert, a mesterversenyek közül pedig még Miamiban és Madridban is elődöntős volt.

Az ATP honlapjának tájékoztatása szerint a francia játékost nagy menetelésének köszönhetően hétfőtől a hetedik helyen jegyzik a világranglistán, és ott lesz az ATP-világbajnokságon. A héten a párizsi tornán induló Fils ezzel tíz év után az első francia lesz a mezőnyben, 2016-ban a nemrég visszavonult Gaël Monfils volt érdekelt.

A szezonzáró szupertornára – amelyet november 10. és 22. között Torinóban rendeznek meg – már csak két hely kiadó, korábban Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Danyiil Medvegyev és Flavio Cobolli biztosította helyét rajta.