Döntő szettben maradt alul a MÁV Előre a röplabda Challenge-kupában

KARÁDI ZOLTÁNKARÁDI ZOLTÁN
2026.11.11. 21:51
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Fotó: CEV
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férfi röplabda MÁV Előre Foxconn Challenge-kupa
A MÁV Előre Foxconn férficsapata a Challenge-kupában lépett pályára.

A Challenge-kupában, a svájci Jona otthonában kezdte meg nemzetközi szereplését a MÁV Előre Foxconn férficsapata. A130 perces összecsapás igencsak fordulatosra sikerült, hiszen rendre a hazaiak jutottak vezetéshez, a székesfehérváriak azonban mindig egyenlíteni tudtak, így az ötödik szett döntött a győztesről. Ebben sajnos minimális különbséggel a svájciak voltak jobbak, így a továbbjutáshoz a jövő heti visszavágón mindenképpen nyernie kell a magyar csapatnak, majd utána az aranyjátszmában is diadalmaskodnia. 

RÖPLABDA, CHALLENGE-KUPA, FÉRFIAK, 1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
TSV JONA (svájci)–MÁV ELŐRE FOXCONN 3:2 (18, –23, 20, –16, 14)
Jona, 500 néző. V: Kral Hladisová (cseh), Lachmann (német)
JONA: Birchler 5, WARREN 13, CAVIEZEL 21, EZEONU 17, Lietzke 4, Ulrich 10. Csere: Weiss, Blaser (liberók), Hammer, Süess, Lucka, Schilke, Frischmuth. Edző:Antonio Bonelli
MÁV ELŐRE: Luna Slaibe 8, Vulikics 2, COREY 29, Eke, VARGA P. 15, Jirásek 17. Csere: Takács M. (liberó), Bandi 1, Ambrus 3, Péter A. Edző: Alekszandar Milivojevics
Az eredmény alakulása. 1. játszma: 8:6, 16:12, 21:15. 2. játszma: 7:8, 14:16, 19:21. 3. játszma: 8:6, 15:16, 21:19. 4. forduló: 7:8, 13:16, 15:21. 5. játszma: 5:2, 10:7, 12:10

férfi röplabda MÁV Előre Foxconn Challenge-kupa
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