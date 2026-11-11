NS-dosszié Cristiano Ronaldóról; interjú Csinger Márkkal

A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:

Nagy, sőt, történelmi léptékű korszak zárult le a világfutballban: Cristiano Ronaldo 23 év után végleg visszavonult a portugál válogatottól. A 41 éves, ötszörös aranylabdás világsztár közösségi oldalán közzétett érzelmes videóüzenetben búcsúzott el a nemzeti csapattól és a legendás 7-es meztől. A klasszis labdarúgó példátlan világrekordokkal, 234 mérkőzéssel és 146 góllal a háta mögött távozik a nemzeti csapattól, amellyel 2016-ban Európa-bajnoki címet, valamint két Nemzetek Ligája-trófeát nyert hazájának. A döntést nem sokkal azután hozta meg, hogy összetűzésbe keveredett Jorge Jesus szövetségi kapitánnyal, ezúttal azonban nem a kenyértörést, illetve az okait, hanem az egyedülálló és korszakos válogatott pályaívet vontuk górcső alá négy oldalt felölelő összeállításunkban.

Nyolcévesen még a nagypapája kísérte vonattal az edzésre, tavaly tavasszal pedig annak is örült, hogy a térde kibírt egy félidőt a szlovák másodosztályban, ám Csinger Márk ősszel már Willi Orbán mellett futballozott a válogatottban, Ukrajna ellen pedig győztes gólt szerzett. A lapunknak adott interjúban a holland Groningen futballistája a gólról azt mesélte, „Tóth Rajmund és én is jókor voltunk jó helyen. Érezte, hová érkezem, az ETO-ban is sokszor volt hasonló szituáció az ellenfél kapuja előtt. Örültünk, hogy játszottunk, és hogy együtt hoztuk össze azt a fontos gólt.” A Nemzetek Ligájában hátralévő meccsekről azt mondta: „Úgy érzem, csapatként erősebbek vagyunk Grúziánál. Itthon a Puskás Arénában pedig nem is lehet kérdés, győznünk kell.”

Sajtóhírek és közlemény után kézilabdameccs: a gazdasági nehézségekkel küzdő, címvédő ETO tíz góllal legyőzte a tartalékos Debrecent a női kézilabda-élvonal szerdai rangadóján. „Az én feladatom és a játékosoké is az, hogy mérkőzéseket és trófeákat nyerjünk. Minden játékosomtól és munkatársamtól elvárom ezt a hozzáállást. Hogy a jelenlegi helyzet egyénileg kire hogyan hat, lehetetlen megmondanom” – hangsúlyozta az ETO-t irányító Per Johansson. A kétszeres BL-győztes szakember leszögezte, egyáltalán nem áll szándékában távozni Győrből – korábban az Odensével kapcsolatos pletykákat is cáfolta. Akadt szurkoló, akit nagyon megleptek a hírek, mások bíznak a kedvező fejleményekben, de abban mindenki egyetértett, hogy a nehéz helyzetben is kitartanak csapatuk mellett.

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