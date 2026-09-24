Nemzeti Sportrádió

Billie Jean King-kupa: négy között az ukránok Sencsenben

2026.09.24. 12:25
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Elina Szvitolina elvesztette a meccsét, de az ukránok így is továbbjutottak (Fotó: Getty Images)
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Ukrajna Elina Szvitolina Billi Jean King-kupa
Harmadikként a belgákat legyőző ukrán női teniszválogatott jutott a legjobb négy közé a Billie Jean King-kupa sencseni nyolcas döntőjében.

Az első két egyes után 1:1-re álltak a felek, a záró páros simán az ukránoké lett, így ők készülhetnek az elődöntőre, ahol majd a házigazda kínai és a címvédő olasz együttes párharcának továbbjutójával találkoznak.

A másik ágon a 18 év után a négy közé jutott spanyolok a 11-szeres győztes csehekkel csapnak össze.

A finálét vasárnap rendezik.

TENISZ
Billie Jean King-kupa, világdöntő, Sencsen
Negyeddöntő
Ukrajna–Belgium 2:1
Anhelina Kalinyina–Jana Otzipka 6:7 (6–8), 6:1, 6:1
Elina Szvitolina–Greetje Minnen 7:6 (7–5), 4:6, 4:6
Kalinyina, Ljudmila Kicsenok–Magali Kempen, Lara Salden 6:3, 6:3
Később
12.00: Olaszország–Kína

 

Ukrajna Elina Szvitolina Billi Jean King-kupa
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