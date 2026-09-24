Billie Jean King-kupa: négy között az ukránok Sencsenben

Az első két egyes után 1:1-re álltak a felek, a záró páros simán az ukránoké lett, így ők készülhetnek az elődöntőre, ahol majd a házigazda kínai és a címvédő olasz együttes párharcának továbbjutójával találkoznak.

A másik ágon a 18 év után a négy közé jutott spanyolok a 11-szeres győztes csehekkel csapnak össze.

A finálét vasárnap rendezik.

TENISZ

Billie Jean King-kupa, világdöntő, Sencsen

Negyeddöntő

Ukrajna–Belgium 2:1

Anhelina Kalinyina–Jana Otzipka 6:7 (6–8), 6:1, 6:1

Elina Szvitolina–Greetje Minnen 7:6 (7–5), 4:6, 4:6

Kalinyina, Ljudmila Kicsenok–Magali Kempen, Lara Salden 6:3, 6:3

Később

12.00: Olaszország–Kína