Piros Zsombor a negyeddöntőben búcsúzott Orléans-ban
A negyeddöntő jelentette a végállomást Piros Zsombor számára az Orléans-ban zajló ATP-tenisztornán, miután két szettben kikapott a német Daniel Altmaiertől.
Piros Zsombor az olasz Luca Nardit és a francia Clément Taburt is három szettben győzte le Orléans-ban, a negyeddöntőben a második kiemelt Daniel Altmaierrel hozta össze a sorsolás.
Piroshoz hasonlóan a német teniszező is két háromszettes csatán volt túl. Az első egymás elleni meccsükön 5:5-ig mind a ketten hozták az adogatásukat, ám ekkor Altmaier fogadóként játékot nyert, majd a következőben kiszerválta a szettet.
A második játszmában Altmaier egyből lebrékelte Pirost, és az előnye végig kitartott, így két játszmában elbúcsúztatta a magyar játékost.
TENISZ
ATP, ORLÉANS, NEGYEDDÖNTŐ
Altmaier (német, 2.)–Piros (magyar, 7.) 7:5, 6 :4
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