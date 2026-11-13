Piros Zsombor a negyeddöntőben búcsúzott Orléans-ban

Piros Zsombor az olasz Luca Nardit és a francia Clément Taburt is három szettben győzte le Orléans-ban, a negyeddöntőben a második kiemelt Daniel Altmaierrel hozta össze a sorsolás.

Piroshoz hasonlóan a német teniszező is két háromszettes csatán volt túl. Az első egymás elleni meccsükön 5:5-ig mind a ketten hozták az adogatásukat, ám ekkor Altmaier fogadóként játékot nyert, majd a következőben kiszerválta a szettet.

A második játszmában Altmaier egyből lebrékelte Pirost, és az előnye végig kitartott, így két játszmában elbúcsúztatta a magyar játékost.

TENISZ

ATP, ORLÉANS, NEGYEDDÖNTŐ

Altmaier (német, 2.)–Piros (magyar, 7.) 7:5, 6 :4