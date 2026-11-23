A hazai szövetség honlapjának beszámolója szerint pénteken a FIE végrehajtó bizottsága ülésezett, előkészítette a kongresszust, illetve szóba került a megbeszélés során a brisbane-i olimpia kvalifikációs szisztémája is. A sportág vezető testülete elfogadta, hogy a jövő évi kadét- és junior-világbajnokságot a török házigazdák Ankara helyett Erzurumban rendezik meg.

A szombati kongresszuson téma volt az úgynevezett „passzívszabály”, amellyel az eseménytelen állóvívásnak igyekeznek gátat szabni. Eldőlt, hogy ezt már a csoportkörben is bevezetik, ugyanakkor elvetették azt az ötletet, hogy egy perc helyett már harminc másodperc elteltével szankcionálják a vívókat. Ugyancsak lekerült a napirendről az a beadvány, mely szerint a világkupa-, illetve Grand Prix-versenyek nemzetenkénti indulási limitjét tizenkettőről nyolcra csökkentsék.

Vasárnap panelbeszélgetésekre, illetve az országok közötti kapcsolatok fejlesztésére került sor. Magyarország újabb két nemzettel kötött együttműködési megállapodást, Tamás Henriette, a hazai szövetség főtitkára az üzbég, illetve a dél-koreai szövetség vezetőjével állapodott meg – a hunfencing.hu beszámolója szerint. A panelbeszélgetések egyikét Czeglédy Edina, a jogi bizottság vezetője irányította. A testület feladata az, hogy a nemzetközi szövetség a lehető legstabilabban és átláthatóbban működjön.

A FIE egyiptomi elnöke, Abdelmoneim el-Husszeini és a paravívás nemzetközi szervezetét irányító Szekeres Pál arról állapodott meg, hogy a kerekesszékes vívás az eddiginél is szorosabb kapcsolatban áll majd a nemzetközi szövetséggel.

A vasárnap esti gálavacsorát a Millenáris Parkban tartották. Ezen többek között a világkupagyőzteseket díjazták, de két magyar vonatkozású elismerés is a program része volt. A sportági Hírességek Csarnokába a nyáron beválasztott három új tag közül az egyik a világbajnoki ezüst- és bronzérmes, Európa-bajnok, hétszeres olimpikon tőröző Mohamed Aida, aki több mint három évtizeden át versenyzett a világ közvetlen élvonalában, és ugyancsak elismerést vehet át Piecs Adrienn, aki az „Év legtöbbet fejlődő bírója” kategória egyik kitüntetettje volt.