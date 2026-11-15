A Gyöngyös továbbra is hosszú távú szereplője maradna a férfi kézilabda NB I-nek

„A támogatóink most is mögöttünk állnak. A legnagyobb szponzorunk a Szerencsejáték Zrt., ezért az ötvenszázalékos megvonás komoly nehézséget és nagy érvágást jelent nekünk” – nyilatkozta az MTI-nek. Hozzátette, őszintén beszéltek a játékosaikkal, és a legelejétől mondták nekik, hogy ez nehézséget fog okozni, és anyagi, sőt lehet, hogy személyi következményei is lesznek.

„A srácok előtt le a kalappal, mert látva, hogy milyen helyzetben vagyunk, vállalták a fizetéscsökkentést. Együtt sírunk, együtt nevetünk, ez a hosszú távú működésünk alapja. Nyílt kártyákkal játszunk, vagyis tudják, hogy milyen feltételekkel rendelkezünk” – magyarázta.

Nagy felidézte, volt olyan játékos, akit elengedtek, és lehetőséget adtak neki, hogy idény közben külföldre távozzon. Nemcsak azért, mert ez neki jó, hanem azért is, mert ez némi anyagi könnyebbséget jelentett a klubnak. Az elnök a jobbátlövő Nagy Ádámra célzott, aki szeptember elején a francia első osztályú Pays d'Aix Université Clubhoz igazolt.

„Amikor 2023-ban hozzánk került, azt mondtam, elfér a csapatban, de szkeptikus voltam. Sok esetben azt gondoltam, nem biztos, hogy megérett az NB I-re, ám végül szerencsére a szakmai stábnak lett igaza.”

Mint kifejtette, Bíró Balázs vezetőedző folyamatosan hitt benne, és ennek a bizalomnak köszönhetően sikerült eljutnia odáig, hogy immár a francia élvonalban is megállja a helyét.

„Nehezen engedtük el, de talált egy nagyon jó lehetőséget. Sokszor azért mennek el tőlünk játékosok, mert jobb anyagi lehetőséget kapnak, ez nekem rettentően nehéz, de ez az élet rendje” – vélekedett.

Nagy Attila felidézte, hogy régebben is a Gyöngyös volt az egyik „legvékonyabb” költségvetésű klub az élvonalban, amelynek rendszeresen csapatot kell építenie, de a szerény feltételeket képes teljesíteni.

„Most is ahhoz alkalmazkodunk, ami van. Azt gondolom, hogy likviditási gondokkal küzdve ugyan, de összességében megvan a költségvetésünk erre a szezonra.”

Mint rávilágított, az állami sportfinanszírozás változásaiban az a legnehezebb, hogy idény közben történtek.

„Decemberben szoktuk elkezdeni kialakítani a következő szezon keretét. Ha abban az időszakban kapunk ilyen jellegű információkat, akkor tudtunk volna alkalmazkodni. Augusztusban viszont nagyon nehezen lehet mit kezdeni ezzel, hiszen akkor már élő szerződések vannak, amelyek júliustól érvényesek, de sokszor már decemberben megkötöttünk.”

Már a gyöngyösiek is beszélgettek arról, mikor kezdjék összerakni a következő idény keretét.

„Biztosan nem decemberben, és nem is tudom, hogy mikor. Ez egy nagy kérdőjel, és nagyon nehéz ez a bizonytalanság” – jegyezte meg.

Pozitívumként említette, hogy a kisebb támogatóik még erőteljesebben beszálltak, mert fontosnak érzik, hogy segítsenek.

„Mi már eddig is viszonylag piaci alapon dolgoztunk, tehát nagyon sok olyan szponzorunk van, aki a társadalmi felelősségvállalás miatt segít, és nem azért, mert reklámfelületet kap. Vonzó számukra az a kis miliő, amit kialakítunk, és szeretnek ehhez tartozni” – mesélte.

Nagy Attila kijelentette, némileg optimista a jövő tekintetében, mert bár szerinte a sportágban – ahogyan mindegyikben – komolyabb szintcsökkenés várható, de a Gyöngyös továbbra is hosszú távú szereplője marad az NB I-nek.

„Szerintem a tao lesz az izgalmasabb téma, mert most több oldalról léket kap az összes sportág, ahogyan az utánpótlásképzés is, ráadásul ez is szezon közben változik meg. Az a rossz, hogy nem látjuk, mi lesz. Talán jobb lesz, talán rosszabb. Ha igaz, hogy minden hónapban fixen megkapunk egy bizonyos összeget, az rendben van, de folyamatos bizonytalanság van minden fronton, és ez a legrosszabb az egész sportban” – magyarázta.

Nagy Attila elmondta, manapság már csak másodállásban tudják foglalkoztatni azokat az embereket az utánpótlásban, akik korábban főállásúak voltak.

„Viszont úgy nagyon nehéz kérni és követelni, hogy csak a fizetése negyven százalékát tudom odaadni, mert csak annyira kapok forrást.”

Október 24-én a hevesiek úgy győzték le tíz találattal a Ferencvárost, hogy hat gyöngyösi születésű és nevelésű játékos szerepelt a csapatban, sőt mindegyikük lőtt legalább egy gólt, vagy védett egy lövést.

„Amikor több mint tíz évvel ezelőtt elkezdtük a munkát, az volt a célunk, hogy legyen egy nagyon jó NB I-es csapatunk, amely minél közelebb legyen a városhoz, és minél több gyöngyösi játékos szerepeljen benne, akik megállják a helyüket. Erre tudatosan figyelünk.”

Meglátása szerint a következő időszakban az lesz a szerepük, hogy a fiataloknak ilyen módon helyet biztosítsanak, és el tudják juttatni őket oda, hogy utána például egy francia felsőházi együttesben is helytálljanak.

A klubelnök elárulta: a játékoskeret összeállítása során néha van egy kis súrlódás az edző és a vezetőség között, de ezt mindig megbeszélik.

„A trénerek úgy jönnek ide, hogy tisztában vannak ezzel az alapvetéssel és nehézséggel – mert igen, néha nehézség –, hogy a gyöngyösi játékosokat tudni kell beépíteni, hiszen akkor lesz a csapat tényleg hazai csapat” – közölte.

A Gyöngyös szombaton házigazdaként 27–26-ra megnyerte a megyei rangadót az Egerrel szemben, így öt győzelemmel, egy döntetlennel és négy vereséggel áll a tabellán.