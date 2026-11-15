NB I: újabb saját nevelésű játékosával hosszabbított az ETO FC
Csorba Noel, a labdarúgó NB I-ben szereplő ETO FC játékosa új szerződést írt alá csapatánál, 2029-ig kötelezte el magát a Győr mellett.
Újabb szerződéshosszabbítást jelentett be az ETO FC. A győri klubnál a héten már az U21-es magyar válogatott Urblík Norbert is új kontraktust írt alá, vasárnap pedig Csorba Noel is hosszabbított.
Az ETO FC a hivatalos oldalán jelentette be, hogy a 19 éves balhátvéd 2029-ig kötelezte el magát a klub mellett. Csorba Győrben kezdte meg labdarúgó-pályafutását, de megjárta a Honvéd akadémiáját is, valamint külföldön, a Torinónál és a Somorjánál is szerzett tapasztalatot. Ebben az idényben bemutatkozott az NB I-ben, mellette pedig a másodosztályú FC Ajkában is folyamatosan pályára lép.
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