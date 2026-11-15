MMA: Borics nagyszerű mozdulattal beszorította Magomedsaripov fejét, az orosz feladta – videó

MTI/ P. K.MTI/ P. K.
2026.11.15. 16:20
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Borics Ádám (jobbra) beszorította ellenfele fejét, ezzel kényszerítette feladásra az oroszt (Fotó: instagram.com/adamborics)
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Haszan Magomedsaripov MMA Borics Ádám
Első menetes, nagy győzelmet aratott a kevert harcművészetekben (MMA) küzdő Borics Ádám a Professional Fighters League dubai gáláján.

A 33 éves Borics a szombat esti találkozó előtt még veretlen, eddig 11 meccset nyerő Haszan Magomedsaripovval csapott össze, s bár hét évvel fiatalabb orosz riválisa előzetesen esélyesebbnek számított, már az első menetben diadalmaskodott a magyar harcos.

Boricsot ellenfele szinte rögtön a kezdés után egy brutális balhoroggal leütötte, majd egy birkózó mozdulattal a földre vitte. A Kölyök (Borics beceneve) viszont a földön fekve is remekül védekezett, és amikor az orosz meg akarta ütni, a lábával egy háromszög fogással beszorította Magomedsaripov fejét, akinek innen már nem volt menekvés. Borics leszorítással győzött, ez volt a 25. profi mérkőzése, s négy vereség mellett a 21. sikere.

 

 

Haszan Magomedsaripov MMA Borics Ádám
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