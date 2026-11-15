MMA: Borics nagyszerű mozdulattal beszorította Magomedsaripov fejét, az orosz feladta – videó

A 33 éves Borics a szombat esti találkozó előtt még veretlen, eddig 11 meccset nyerő Haszan Magomedsaripovval csapott össze, s bár hét évvel fiatalabb orosz riválisa előzetesen esélyesebbnek számított, már az első menetben diadalmaskodott a magyar harcos.

Boricsot ellenfele szinte rögtön a kezdés után egy brutális balhoroggal leütötte, majd egy birkózó mozdulattal a földre vitte. A Kölyök (Borics beceneve) viszont a földön fekve is remekül védekezett, és amikor az orosz meg akarta ütni, a lábával egy háromszög fogással beszorította Magomedsaripov fejét, akinek innen már nem volt menekvés. Borics leszorítással győzött, ez volt a 25. profi mérkőzése, s négy vereség mellett a 21. sikere.