Végigvettük az opciókat: hogyan pótoljuk Willi Orbánt és Vitális Milánt az északírek ellen?

Ugyan a Nemzeti Sport helyszíni stábja már csütörtök estére Tbilisziben volt – és már odafelé kiszúrt jó néhány magyar drukkert, akik később az UEFA-tiltás ellenére is szenzációs hangulatot teremtettek a stadionban –, a magyar válogatott grúziai kalandja igazából csak pénteken vette kezdetét, hiszen az elmúlt éveken jól bevált recept szerint a csapat ezúttal is a meccs előtti nap, nem sokkal a hivatalos, helyi idő szerint 21.15-kor kezdődő sajtótájékoztató előtt érkezett meg a városba.

Sem stadionséta, sem semmi, ilyenkor már csak arra a néhány kérdésre kell válaszolnia Marco Rossinak és a Magyar Labdarúgó-szövetség által kijelölt magyar válogatott játékosnak, amit a helyi és a kiutazó hazai újságírók feltesznek, utána mehet mindenki a dolgára, fókuszban a másnapi meccs. Na most ez jelen helyzetben, utólag azért fontos, mert a szövetség által kijelölt játékos Szalai Attila volt, aki felé még az összegyűlt újságírói csapatnak sem volt túl sok kérdése – tudtuk, hogy vágyott a visszatérésre, visszatért, de a szövetségi kapitány már Telkiben elmondta, hogy kezdőként Csinger Márkkal és Willi Orbánnal számol a Grúzia elleni NL-meccsen, jó eséllyel ő nem is lép pályára (nem is lépett), így hát furcsa lett volna arról kérdezni, mit is vár ettől a konkrét meccstől. Szalai elmondta, hogy pontosan tudja, milyen szerepben van itt, de tudja, ugyanolyan fontos tagja a csapatnak, mint bárki más, hiszen ahogyan Rossi is hangoztatja mindig, csak úgy érhetnek el jó eredményeket, ha egységben dolgoznak, ha mindenki egy hajóban evez.

Ha péntek este még úgy is tűnt, nem volt benne sok logika, hogy a játékosok közül éppen Szalai Attila ült ki a meccs előtti sajtótájékoztatóra, az élet végül úgy intézte, legyen utólagos értelme. A grúzok ellen 2–0-ra megnyert meccs 19. percében egy Sallai Roland-labdavesztést követően Willi Orbánnak kellett szerelnie, de közben nem spórolt az erőbevetéssel, így a cseh Ondrej Berka játékvezető egy sárga lapot is kiosztott neki, amiről egyből tudtuk mit jelent: eltiltás miatt nem lehet ott az Észak-Írország elleni hazai meccsen, a Puskás Arénában. Mivel azon a meccsen dől el a csoportgyőzelem sorsa – siker esetén osztályozó nélkül visszajutunk az A-ligába –, nem éppen elhanyagolható kérdés, ki pótolja a válogatott elmúlt éveinek egyik legfontosabb láncszemét, az RB Leipzig védőjét. A grúz meccset követő sajtótájékoztatón Marco Rossi még a sérült Hvicsa Kvaracheliát is felhozta példaként Orbán említésekor, mondván, nagyjából olyan fontos ő nekünk a védelem közepén, mint a grúzoknak a Paris Saint-Germain BL-győztes szélsője. Szövetségi kapitányunk hangsúlyozta, mindent csapatként oldunk meg, egységben az erő, és így tovább, de a 34 éves védő közel pótolhatatlan, úgyhogy kiesése nagy fejtörést jelent neki. A kérdés már csak az, ki pótolja? A választ jó eséllyel már a felvezetésben lelőttük.

Merthogy nem állunk olyan jól belső védők tekintetében, mint azt néhány éve hittük volna. Akkor úgy tűnt, ha Willi Orbán kiöregszik, akkor is ott lesznek mögötte olyan tehetségek lehetőségre várva, mint Dárdai Márton, Balogh Botond, Mocsi Attila, Szalai Gábor, Yaakobishvili Antal vagy éppen Szűcs Kornél, de a most felsorolt játékosok közül jelenleg csak utóbbi kerettag, s ő is kimaradt a Grúzia elleni végleges meccskeretből, tehát nem számolt vele Rossi. Hosszú távon ebből lehet gond, ha a felsoroltak nem fejlődnek úgy, ahogy Rossi eredetileg tervezte azt, de rövid távon egyértelműen a válogatotthoz visszatért Szalai Attila tűnik a legesélyesebb megoldásnak. Több nehéz időszakot is átélt már karrierje során a Pogon Szczecin 28 éves belső védője, de most újult erővel tért vissza a nemzeti csapathoz, ráadásul mégiscsak 53-szoros válogatott, senki sem tudná nagyobb rutinnal megoldani ezt a feladatot, mint ő. Ha a grúzok ellen is keretben lévő játékosok között folytatjuk a szétnézést, akkor Markgráf Ákos jöhet még szóba, aki a Puskás Akadémiától Újpestre eredetileg balhátvédként érkezett a nyáron, de aztán gyorsan továbbállt az FC Köbenhavnhoz, ahol rendre belső védőként számolnak vele, ráadásul azon az egy meccsen, amit eddig a válogatottban kapott Kazahsztán ellen, szintén ezen a poszton játszott. A rutin miatt rizikós választás lehet, mégis elgondolkodtató opció, még csak 21 éves, előtte a jövő.

Nem csak Willi Orbán „sárgázta ki” magát Tblisziben az északírek elleni meccsről, így járt Vitális Milán is, aki egy bizonytalanabb első játékrészt követően a második félidőt jól kezdte, majd ziccerben kitörve akár gólt is szerezhetett volna, de a tizenhatos vonalánál elbotlott – igaz, kontakt az volt –, majd elesett, a játékvezető pedig műesésért sárga lapot adott neki, tévesen. Rossi az ő kidőlésével kapcsolatba korántsem volt annyira borúlátó, mint Orbánnál, hiszen elmondta, akár hat opció közül is válogathat a középpályán, még úgy is, hogy a sérült Tóth Alex nincs ott a keretben. Ha elöl ugyanúgy állunk fel a Puskás Arénában, mint Tbilisziben, és Szoboszlai is újra tízes, akkor Vitális helyett, az immár ötvenszeres válogatott Schäfer András mellé kell találni valakit. Rossi egészen konkrétan a grúz meccsen Vitálist váltó Tóth Rajmundot és a 61. percben Nagy Zsolt helyett érkező Csongvai Áront emelte ki lehetséges opcióként, szerintünk mindkettejükben lenne ráció, de ott van még adott esetben Callum Styles is – persze, ha Szoboszlai egy sorral visszább lépne, akkor Urblík József és a Tbilisziben debütáló Pető Milán is opció, mint tízes.

A középpálya megoldásaitól tehát cseppet sem kell tartanunk, tényleg erős egység, még a kispaddal együtt is – erre a meccset követő nyilatkozatában Schäfer is utalt, aki több, mint elégedett volt a cserejátékosok teljesítményével –, a védelem közepe már nagyobb kérdés. Ha Rossi egy ilyen fontos, az A-ligáról döntő meccsen a rutint választja, Szalait küldi pályára, ha azonban ilyen helyzetben is a jövőt építi (amire egyébként szintén utalt a meccs után), akkor Markgráfot. Minden más döntés komoly meglepetés volna.