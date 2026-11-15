Angol sajtóértesülések szerint Wenger nem indul a FIFA-elnökválasztáson

A Press Association úgy tudja, hogy a 77 éves francia szakember – akit potenciális kihívónak tartottak – már jelezte az európai szövetségnek (UEFA), hogy nem száll harcba.

Szakértők szerint ez erősíti Infantino helyzetét, aki akkor veszítette el az UEFA bizalmát, amikor erősen vitatott tervet dolgozott ki arra, hogy magánbefektetőket vonjon be a FIFA égisze alatt zajló világbajnokságok rendezésébe. Az európai szövetség augusztus óta kereste azt a hiteles jelöltet, aki Infantinót megakadályozhatja egy újabb mandátum elnyerésében.

A francia szaktekintély 2019 óta a FIFA globális fejlesztési igazgatójaként dolgozik, hazájában, valamint Angliában és Japánban az elért sikerei miatt nagy tisztelet övezi, és Afrikában is elismerően beszélnek munkájáról.

A FIFA-t 2016 óta vezető Infantino szakértők szerint továbbra is egyértelmű esélyese a március 18-án, Rabatban, a kongresszus keretében tartandó elnöki választásnak. A regnáló FIFA-elnöknek nagy a támogatottsága Afrikában, Ázsiában és Dél-Amerikában, ez pedig elegendő többséget biztosíthat neki a választáson ahhoz, hogy megkezdje negyedik ciklusát a szervezet élén.

Eddig Tasima Kozo, a japán szövetség tiszteletbeli elnöke, valamint a svájci válogatott és a Tottenham korábbi védője, Ramon Vega jelentette be, hogy kihívja a FIFA elnökét.

Az elnökjelölteknek szerdáig kell jelezniük szándékukat.