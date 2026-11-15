Végig jobban játszott, négy góllal nyert az Esbjerg a Ferencváros ellen a női kézi BL-ben

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 8. FORDULÓ

A-CSOPORT

FTC-TOYOTA KOVÁCS–TEAM ESBJERG (dán) 28–32 (13–14)

Érd, 1900 néző. Vezette: Picard, Vauchez (franciák)

FTC: A. Kristensen – Malestein 3, KLUJBER 6 (1), OMOREGIE 5, Bordás, Vogel 5, Hársfalvi 1. Csere: BÖDE-BÍRÓ B. (kapus), Tranborg, M. Möller 6 (2), Lysa Tchaptchet 2, Márton G. Edző: Jesper Jensen

ESBJERG: Filter – Emmenegger 4, L. RUSHFELDT DEILA 4, L. Löfqvist 2, Eggen, REISTAD 5, Solberg-Isaksen. Csere: Steffensen (kapus), N. MÖRK 7, Iversen, Scaglione, HANSSON 8, Kindberg 2. Edző: Tomas Axnér

Az eredmény alakulása. 6. perc: 3–3. 14. p.: 6–5. 19. p.: 7–11. 26. p.: 11–14. 41. p.: 19–19. 46. p.: 21–21. 51. p.: 22–25. 58. p.: 25–30

Kiállítások: 4, ill. 2 perc

Hétméteresek: 6/3, ill. 2/0

ÖSSZEFOGLALÓ

A dán Esbjerg elleni hazai csoportrangadóval zárta a női kézilabda Bajnokok Ligája idei csoportküzdelmeit a Ferencváros, amelybe hosszú hetek kihagyása után visszatért (legalábbis már újra benevezték, és végigcsinálta a bemelegítést) az olimpiai, világ- és Európa-bajnok norvég beálló, Vilde Ingstad. Egy nagy hiányzója azonban így is akadt a zöld-fehéreknek: a válogatott irányító Simon Petra vállsérülést szenvedett az északiak elleni idegenbeli találkozó hajrájában az előző körben. A probléma nem igényel műtéti beavatkozást, hathetes pihenő és rehabilitáció vár a hónapok óta klasszis formában játszó tehetségre, aki ezért lemarad a decemberi Európa-bajnokságról is, ami súlyos érvágás a nemzeti csapatnak.

Simon Petra csak a pálya széléről nézhette a társait (Fotó: Árvai Károly)

A vendégeknél a korábbi győri kapus, Silje Solberg-Östhassel maradt ki, mert elmozdult a fülkristálya. Érdre érkező társai jó hangulatban battyogtak ki a bemelegítéshez, amelynek elején jó néhányan lábtengóztak egy kopott röplabdával (méghozzá nem is rosszul), miközben a két norvég ász, Nora Mörk és Henny Reistad a kispadon ücsörögve beszélgetett. Kiváló tempóban és színvonalas játékkal indult a jó hangulatú csata, látszott, hogy a nyolcas két legjobbja küzd meg egymással. Az első negyedórában fej fej mellett haladtak a felek, aztán az elején négy gólt is berámoló Mörk vezérletével az esbjergiek gyors találatokkal egyre jobban kihasználták, hogy sokszor pontatlanok voltak a hazai támadásbefejezések, vagy ha úgy tetszik, az első jó 18 percben 46 százalékos hatékonyság felett védő német Katharina Filter fogott ki jó napot. Több akciónál is úgy tűnt, mintha elöl elfogyott volna az ötlet zöld-fehér részről, de a beszálló, többek között Reistad hétméteresét is hárító Böde-Bíró Blanka bravúrjainak is köszönhetően sikerült lefaragni a négygólos különbséget egyre a szünetig (13–14).

Klujber Katrin hatszor talált be (Fotó: Árvai Károly)

A második játékrészben sem lassult a tempó. Az egyaránt öt gólnál járó szlovén Elizabeth Omoregie és a korábbi esbjergi dán Michala Möller húzta előre a ferencvárosiakat, rendre sikerült is egyenlíteni, de a vezetést valahogy képtelen volt átvenni a házigazda, hiába lőhetett például negyedórával a vége előtt 20–20-nál büntetőt is Möller. A higgadtan és nagy összpontosítással kézilabdázó dánok rendre büntettek, és tartották a minimális előnyüket, sőt, a záró kilenc percre fordulva 25–22-re elléptek. Az esbjergiek a vezetést innentől már okosan és rutinosan menedzselve újra felülmúlták a csak szakaszonként fel-fellángoló FTC-t – pontelőnnyel várhatják az élen a csoportküzdelmek januári folytatását.

Az FTC pénteken Egerben lép pályára bajnokin – utoljára az Eb-szünet előtt. 28–32