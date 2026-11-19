Leoni tavaly nyáron 35 millió eurónak megfelelő összegért érkezett a Parmától a Liverpoolhoz, ám rendkívül pechesen kezdődött a pályafutása az akkor még Arne Slot által irányított csapatnál, miután első tétmeccsén, a Southampton elleni Ligakupa-meccsen a 80. percben térdszalagszakadást szenvedett.

Már az első vizsgálatok arról szóltak, hogy a fiatal olasz védőre műtét és hosszú, legalább kilenc hónap kihagyás vár, ebből végül a jelenlegi állapot szerint 14 hónap lett, s még mérkőzésen nem tért vissza. A héten ugyanis már újra teljes értékű edzésmunkát végez a Liverpool első csapatával, ám hogy mérkőzésen mikor térhet vissza, arról még – értelemszerűen – nem tudni, csupán annyi biztos, hogy a hétvégén, a Manchester United elleni bajnokin még nem számíthat rá Andoni Iraola vezetőedző.

Arról, hogy Leoni újra edzésbe állt, a Liverpool több videót is megosztott, amelyeken az látszik, hogy a 20. születésnapját decemberben ünneplő védő – a szintén sérülése utáni visszatérésén dolgozó Jeremie Frimponggal és Conor Bradley-vel együtt – különböző gyakorlatokat végez.