Immár ötödik alkalommal kerül sor a Sport Forum Hungary konferenciára, amelynek fő témái az élsport, a sporttudomány és a jövő kérdései mellett a szabadidősport és a 2036-os budapesti olimpiai pályázat.

A konferencia már szerdán kezdetét vette egy padelbajnoksággal, további kísérő eseményei a II. Sport és Tudomány Konfencia, a Sport Forum Awards díjátadó gála és az innovációkat bemutató és díjazó Startup Grand Prix lesznek. Luis Figo és Baji Balázs köszöntő beszéde után kezdetét vették az előadások, egész nap négy teremben párhuzamosan számos elismert szaktekintély prezentációit kísérhetjük figyelemmel.

Az amerikai David Kahn az Indiana Pacers és a Minnesota Timberwolves együttesénél összesen közel három évtizedet töltött el az NBA-ben, majd 2018 júliusában átjött Európába és megalapította a Paris Basketballt. A párizsi csapat 2024-ben megnyerte az Eurokupát és stabil Euroliga-csapattá vált. A mostani a harmadik Euroliga-idénye, jelenleg sorozatban öt győzelemnél jár a kontinens legrangosabb kupaküzdelmében.

2023 februárjában találkozott egymással a klub vezetőségének és a helyi politikai vezetőség elképzelése: Párizs egy fiatalos város, a kosárlabda iránt érdeklődő széles réteggel és egy éppen akkor megépült új arénával.

„1987-ben estem szerelembe az európai kosárlabdakultúrával, sokkal őszintébbnek tűnt, mint amit az NBA-ben láttam. Éppen ezért lett ennyire különleges a Paris Basketball, mert megpróbáltam a két kontinens kosárlabdájának a legjobb részeit összegyúrni. Korábban senki sem próbálkozott hasonlóval. Egy akkora városba, mint Párizs, a PSG mellett tökéletesen megfért még egy nagy klub” – emlékezett vissza David Kahn.

David Kahn (Fotó: Török Attila)

2018 július 12-én játékosok, alkalmazottak és bérletes szurkolók nélkül, elindult a történet. Két évvel később feljutottak a francia elő osztályba, újabb két évvel később már a nemzetközi kupába is bejutottak. 2024-ben már az Adidas Arenában bemutatkozott az Euroligában, valamint a női szakosztályt is megalapították. A férfiak tavaly francia bajnokok lettek.

„Nem hiszek benne, hogy a sportnak és a politikának túl szorosan össze kellene fonódnia. A sport olyan, mint egy koncert, összekapcsolja az embereket. Jelenleg szombatonként Párizsban demonstrációk vannak, mi szeretnénk továbbra is politikamentesen működni” – mondta az amerikai sportvezető.

Az alapelvek a tengerentúli mintára épülnek: minden meccsnap jóval többet ad a szurkolóknak, mint a pályán történtek, a klubmodell üzleti szemléletű és nem a helyi sportági szövetségre támaszkodik, a kommunikáció túlmutat a már meglévő szurkolói bázis elérésén, folyamatosan új közönségre céloznak, hogy minden jegy el legyen adva.

Úgy gondolja, hogy az európai kosárlabda a gazdálkodási területen nem képes felvenni a versenyt az amerikai piaccal. Erre példaként az edzők éves fizetését hozta fel, ami az NBA-ben átlagosan 6 millió dollár – ennyit egyelőre az „öreg kontinensen” nem tudnak kifizetni a klubok.

A türelem a sportági szövetségeknél még fontosabb, mint egy-egy sportegyesület felépítésében. Ken Martel, ebből a perspektívából nyújtott betekintést az Egyesült Államok jégkorongprogramjába. Az olimpiai bajnoki címig vezető út az utánpótlásnevelésnél kezdődik, körülbelül tíz-tizenkét év alatt juthat el egy-egy játékos oda, hogy kiforrott jégkorongozóvá váljon – vallja.

Ken Martel (Fotó: Török Attila)

„A gyerekeknek meg kell találni azt a szenvedélyt, ami belülről hajtja őket a fejlődésre. Ha nem szeretik a jégkorongot, nem fognak tudni előre lépni! Küldetésünk, hogy minél több amerikai gyerek kezdje el a sportágunkat űzni. Még annál is többen, mint ahányan kosárlabdáznak” – vázolta fel az amerikai szövetség fő küldetését Ken Martel.

14-15 éves életkorban kezdik el figyelni a tehetségeket és a különböző helyi programok után ekkor kezdik el őket különböző fejlesztő táborokba integrálni. A belépő életkor előtt azt preferálják, hogy ne csak egyetlen sportot űzzenek versenyszerűen, ezzel is a sokoldalúságukat kívánják fejleszteni. Úgy gondolkodnak, hogy bizonyos idő után a meccsen szerzett tapasztalat fontosabb, mint az edzéseken – persze utóbbit sem szabad elhanyagolni!

„Érzékelés, figyelem, memória, racionális gondolkodás, végrehajtás. Ezekre a képességekre nem csupán a jégen töltött percek hatnak, a pályán kívüli kiegészítő edzések szintén kiemelkedő részei a képzésnek. Az edzőink fejlesztése a következő nagy kihívás, amitől szintlépést várunk. A legnagyobb kihívás a jégidő megteremtése, a jégkorong az átlagos amerikai családoknak drága sport, ami szintén leszűkíti a merítési lehetőségeinket, ameddig nem tudunk ezen változtatni” – mondta rendkívül önkritikusan Ken Martel.