Az összeg becslése – amely több mint 11 ezer sportoló, valamint tisztviselők, előkelő vendégek és nézők biztonságának szavatolását foglalja magában – jelentősen meghaladja a korábban nyilvánosságra hozott számokat. Az amerikai kongresszus tavaly hagyta jóvá az 1 milliárd dolláros olimpiai biztonsági intézkedésekre tervezett költséget.

A rendőrfőnök a Los Angeles Timesnak adott szerdai interjújában elmondta, hogy a játékok legforgalmasabb időszakaiban naponta mintegy 9400 rendőrre lesz szükség a versenyhelyszínek biztosításához. A lap beszámolója szerint Los Angeles illetékesei arra számítanak, hogy a szövetségi támogatások folyósítására még 2027-ben sor kerül, és jelenleg számos rendvédelmi szerv arra készül, hogy hivatalos támogatási kérelmet nyújtson be.

McDonnell tervei szerint a szükséges létszám negyedét-harmadát ők biztosítják majd, a fennmaradó részt pedig más szervek állománya adja.

A biztonsági műveleteket a titkosszolgálat koordinálja majd, miután a belbiztonsági minisztérium az olimpiát „kiemelt nemzeti biztonsági eseménnyé” nyilvánította.