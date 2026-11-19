A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) október 30-i jogerős döntése nyomán az oroszokat mind az öt (férfi/női felnőtt és ifjúsági, valamint férfi junior) kategóriában vissza kell venni a világbajnoki mezőnybe, és a legközelebbi ilyen torna, amelyet EU-tagországban rendeznek, a január 8-16-i ostravai női ifjúsági vb lenne, a mezőnyben a magyar csapattal is.

Előzetesen Petr Macinka cseh külügyminiszter arra kérte az európai uniós kollégáit, hogy ne adjanak vízumot orosz férfi és női jégkorongozóknak, amely lehetővé tenné számukra a sporteseményeken való részvételt. Orosz sportolók csak akkor kaphatnak vízumot a schengeni övezetbe, ha az adott ország külügyminisztere mentességet biztosít számukra.

A Cseh Jégkorongszövetség nyilatkozata szerint a belügyminiszterrel folytatott találkozó célja az volt, hogy tisztázzák a korlátozások gyakorlati alkalmazását a női ifjúsági vb kapcsán.

„Semmi sem változott. Érvényben vannak azok a kormányzati szabályozások és határozatok, amelyek gyakorlatilag megtiltják, hogy vízumot adjanak ki orosz sportolóknak a világbajnokságunkon való részvétel céljából” – nyilatkozta Metnár. Hozzátette: még ha orosz sportolók egy másik európai ország által kiállított vízummal érkeznének is, akkor sem léphetnének be Csehország területére.

A belügyminiszter jelezte azt is, hogy a hokiszövetséggel és más minisztériumokkal folytatott egyeztetések tovább folytatódnak.

Jan Cerny, a Cseh Jégkorongszövetség főtitkára hangsúlyozta: a minisztérium és a szövetség között egyetértés született.

„Számunkra az a legfontosabb, hogy meg tudjuk rendezni a világbajnokságot, és hogy az esemény biztonságos legyen” – tette hozzá.

A cseh kormány tagjai korábban szerencsétlennek nevezték a Sportdöntőbíróság döntését, amely lehetővé tenné Oroszország azonnali visszatérését a nemzetközi versenyekre. Boris Stastny sportminiszter szerint ugyanakkor a kormány nem tervez olyan törvényt vagy egyéb intézkedést hozni, amely megtiltaná a cseh válogatottnak, hogy Oroszország ellen játsszon.

A magyar női ifjúsági (U18) válogatott Ostravában a nyolcas elitben a csoportkörben január 8-án Kanadával, 10-én a házigazda Csehországgal, másnap pedig Szlovákiával találkozik.

A kanadai kormány is megtagadta az orosz hokisoktól a beutazási vízumot, így ők nem tudnak játszani a december 26-án rajtoló junior vb-n Edmontonban és Red Deerben.

A nemzetközi szövetség (IIHF) azért van nehéz helyzetben, mert ha nem teljesíti a CAS ítéletét, akkor a sportág olimpiai jövője kerül veszélybe, míg ha a döntés alapján visszahelyezi a vb-mezőnybe az oroszokat, akkor több ország nem hajlandó kiállni ellenük, ráadásul több szponzor is megvonhatja a támogatását.

A jogerős CAS-ítélet után az oroszok azt kérik, hogy vegyék el a vb rendezési jogát azoktól az országoktól, amelyek nem járulnak hozzá a szereplésükhöz, és a jövőben se adhassanak otthont nemzetközi sporteseményeknek.