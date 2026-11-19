Ryan Reynolds és Rob McElhenney filmsztárok 2020 végén nagy fejszébe vágták a fejszéjüket: megvették az egyik legnagyobb múltú brit futballklubot. A Wrexham az ötödosztályban tengődött, minden idők egyik legöregebb stadionjával, a Racecourse Grounddal. Eltökélt céljuk volt, hogy egészen a legmagasabb szintre, a Premier League-be emeljék fel a walesi együttest.

Az elmúlt évek története széles körben ismert, köszönhetően a Disney+-on elérhető Welcome to Wrexham dokumentumfilm-sorozatnak. Shaun Harvey vezérigazgató, a Wrexham-sztori kezdete óta szerves része a klub életének, a Sport Forum Hungary-n ő mutatta be a klub életét.

„Rob és Ryan először a wrexhami közösséggel esett szerelembe, teljesen magával ragadta őket a rajongók szenvedélye. A sorozatnak hatalmas hatása volt már az első pillanattól fogva. Amikor a tengerentúlon a Chelsea-vel játszottunk, több Wrexham-mezes szurkolót láttunk a lelátón, mint Chelsea-mezest. Idővel a helyi szponzorok eltűntek a mezünkről és nagy cégek vették át a helyüket, mégis autentikusak tudtunk maradni a helyiek szenvedélye miatt” – mondta Shaun Harvey.

A sorozat népszerűsége töretlen, a jelenleg már a másodosztályban, a Championshipben vitézkedő Wrexham felemelkedését a következő három idényben is végig követhetjük majd. A most zajló évadban 15 forduló után a 15. helyen áll a 24 csapatos ligában.

„A pénz adja meg az esélyt a felemelkedésre, de ezzel a lehetőséggel élni kell! A klubmodellben az egyik főszereplő a vezetőedző, akit sokkal inkább menedzsernek kell neveznünk. Kitűnő vezetői készségekkel kell rendelkeznie, ő dönt a legfontosabb szakmai kérdésekről, nem csak a taktikáról. Rob és Ryan ezekbe a kérdéskörökbe nem szól bele. Sokan aggódtak, hogy mennyire vonják majd el a figyelmet a futballról, de a jelenlétük, hogy két sztár is ott van a lelátón hétről hétre, tetszik a rajongóknak, akik imádják őket” – emelte ki a vezérigazgató.

Shaun Harvey (Fotó: Török Attila)

A hétköznapok már nem tűnnek annyira kilátástalannak, hogy van valami, amiért lelkesedni tudnak. A helyi futballklub felemelkedése a tipikus „gyári melós” város szürke, a helyiek saját bevallása szerint is már-már unalmas életébe új színt vitt. Ilyen szempontból az észak-olaszországi Como szöges ellenkezője volt Wrexhamnek. Mesebeli, tóparti környezet, háttérben a hegyekkel, Itália leggazdagabb vidékén.

A negyedosztályból 2019 óta hat év alatt a legmagasabb szintre jutott, a legutóbbi a leghangosabb sikere: 9–1-re legyőzte a francia Lens-t a Bajnokok Ligájában. Ezt a folyamatot mutatta be Davide Facchin U19-es szakmai vezető és Ludovico Galli U20-as csapatmenedzser prezentációja.

„Hét évvel ezelőtt indonéziai befektetők megvásárolták az egyesületet. Nem volt edzőközpontunk, professzionális akadémiánk és normális felnőtt-játékoskeretünk, de nagy ambícióink voltak” – kezdte a Como történetét Davide Facchin.

„Jó érzéseink voltak az új tulajdonosokkal kapcsolatban, valami megváltozott a légkörben” – emlékezett vissza Ludovico Galli.

2026-ban átadták a high-tech edzőközpontot, ami a fényes jövő záloga lehet. Már akadémiája is van a klubnak, az ifjúsági BL-ben rögtön begyűjtöttek egy nagy skalpot: a Manchester United fiataljait 2–1-re múlták felül.

Como az olasz futball térképének a legsűrűbb részén található, a 20 Serie A-csapatnak a 65 százaléka, 13 az északi régióban van. Nyolc ellenfél is két órán belül helyezkedik, többek között a Juventus, az Internazionale és az AC Milan is, a három legnagyobb múltú itáliai csapat. Azonban van valami, amivel egyik sem versenyezhet: Como szépségével. Ezt ismerték fel a befektetők is. A stadion látványa a tóparton egyedülálló, a turisták is inkább az elitből jönnek, mint a „brit legénybúcsús” társaságokból.

Davide Facchin (Fotó: Török Attila)

A csütörtöki prezentációban már előkerült az új stadion látványterve is, aminek a létjogosultságát napjaink sikerei is megalapozzák. Nagyon fontos, hogy nem a közelben lévő „nagy hármas” rajongóit szeretnék elcsábítani, hanem új rétegeket bevonzani a futballjuk életébe. Facchin szerint a Juve, az Inter és a Milan olyan mély gyökerekkel rendelkezik, hogy a szurkolóik megnyerése lehetetlen.

„A sportmenedzsmentben mindannyian elsőbálozók vagyunk. Korábban egyikünk, így a vezetőedző Cesc Fabregas sem rendelkezett semmilyen első osztályú tapasztalattal. Rengeteg olyan helyzet van, amire nem tudjuk az automatikus megoldást. Ez nem feltétlenül probléma, mert így magunknak jöhetünk rá. Szenvedélyesek vagyunk, amit szintén nagy erényünknek tartok. Megpróbálunk kitörni a catenaccio miatti előítéletekből, valami teljesen mást próbálunk meghonosítani. Domináns és látványos stílusra törekszünk. Jelenleg nincs olasz játékosunk a felnőttcsapatban, de az akadémiánkat pontosan azért hoztuk létre, hogy ezen változtassunk” – avatott be minket néhány alapelvbe Facchin.

„A következő három-öt évben célunk, hogy az első csapat játékosai értéket teremtsenek – jelentette ki Galli. – Ennek a kulcsa többek között Cesc filozófiája, a megfigyelői rendszer kiépítése és az átlátható, nyílt kommunikáció. A vezérigazgató nem lehet mindennek az ura, bíznia kell az egyes területeken dolgozókban, de a folyamatok végén mindig ő lesz a felelős.”

Mind a Wrexhamnél, mint a Comónál abban bíznak, hogy még az út elején járnak. A legnagyobb közös pontnak az tűnik, hogy jól meghatározott, előre lefektetett irányelvek mentén haladnak, amikhez a legnehezebb pillanatokban is ragaszkodnak. A 2020-as években látott felemelkedés eddig abszolút őket igazolja.