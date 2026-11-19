Mint ismert, a DVSC selejtező nélkül főtáblára jutott, míg a tavaly négyes döntőbe jutó, ott a negyedik helyen végző Esztergom a selejtező harmadik fordulójában csatlakozott a küzdelemsorozathoz, és összesítésben 29 gólos különbséggel jutott tovább a cseh Baník Most ellen. A Vác a selejtező második körében búcsúzott a Saint-Amand ellenében, a francia csapat a selejtező utolsó szakaszában kiesett a Larvikkal szemben.

A debreceniek az első kalapból várták a sorsolást – ahol a szabályok szerint azonos nemzetű csapatok nem szerepelhettek egy csoportban –, és mint kiderült, a horvát Lokomotiva Zagrebbel, a dán Viborggal, valamint a norvég Bergennel kerültek a B jelű négyesbe négyesbe. A másik magyar csapat, az Esztergom a C-csoportba kapott besorolást a címvédő francia Dijon, a spanyol Málaga és a román Corona Brasov társaságában. Csíkos Luca és Szabó Anna csapata, az előző kiírásban döntős Thüringer HC svéd, portugál és román ellenfelet kapott.

A csoportmérkőzésekre január 9. és február 21. között kerül sor. A csoportokból az első kettő jut be a negyeddöntőbe, amelynek nyertesei május 8-án és 9-én a négyes döntőben szerepelhetnek később kijelölendő helyszínen.

NŐI KÉZILABDA EURÓPA-LIGA

CSOPORTBEOSZTÁS

A-CSOPORT: Ikast Handbold (dán), HC Dunarea Braila (román), Larvik (norvég), Bera Bera (spanyol)

B-CSOPORT: DVSC SKYLINE, HC Lokomotiva Zagreb (horvát), Viborg HK (dán), Tertnes Bergen (norvég)

C-CSOPORT: JDA Bourgogne Dijon (francia), Costa del Sol Málaga (spanyol), CSM Corona Brasov (román), MOL ESZTERGOM

D-CSOPORT: Thüringer HC (német), IK Sävehof (svéd), SCM Ramnicu Valcea (román), Benfica (portugál)