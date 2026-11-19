Az incidens nem sokkal a szurkolók stadionba érkezése után történt a sport.ro internetes oldal szerint. Ekkor a román szurkolók és a biztonsági személyzet között szóváltás, majd kisebb dulakodás alakult ki, ám a kedélyek még azelőtt lecsillapodtak, hogy komolyabb konfliktussá fajult volna a helyzet.

A bosnyák Avaz arról számolt be, hogy elsőre nem lehetett tudni, mi váltotta ki az összetűzést, a portál által közzétett videóból azonban kiderült, hogy a magyarokat éltető rigmus is szerepet játszhatott benne. „De az rendben van, hogy ők azt kiabálják, hogy ria-ria-Hungária?” – kérdezte az egyik román szurkoló, mire egy másik így reagált: „Pontosan ezt akarják, provokálni minket.”

A zenicai mérkőzés egyébként 2–1-es bosnyák győzelemmel ért véget.

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