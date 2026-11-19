Torna: két érem a magyar lányoktól a Balkán-bajnokságon
Két magyar érem is született a leánytornászok Balkán-bajnokságán Zadarban.
A hazai sportági szövetség beszámolója szerint két érmet szereztek a magyar tornászlányok a Zadarban zajló Balkán-bajnokság szerdai versenynapján.
A Csalódi Lana, Verbói Olívia, Ágoston Szonja, Hegedűs Réka, Takács Boglárka és Molnár Veszna alkotta magyar csapat harmadik lett a szlovénok és a horvátok mögött, míg a legfiatalabb korosztályban
Csalódi Lana 43,149 ponttal ezüstérmet szerzett egyéni...
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