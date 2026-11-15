Kézilabda: Rédecsi Polett és Farkas Júlia is kilenc gólt lőtt – légióskörkép

Afentáler Sára és Varga Emőke együttese, a román Corona Brasov csoportkörbe jutott az Európa Ligában, mivel a selejtező utolsó fordulójának hazai visszavágón ugyanúgy 26–25-re nyert a francia Chambray Touraine ellen, ahogyan az idegenbeli visszavágón.

Mindkét magyar játékos egy-egy alkalommal volt eredményes. A csoportkör sorsolását csütörtökön rendezik. Szabó Edina vezetőedző csapata, a francia Saint-Amand HB 31–24-re kikapott a norvég Larvik HK otthonában, így – mivel az első meccs 25–25-ös döntetlenre végződött –, nem jutott a csoportkörbe.

Debre Viktor vezetőedző együttese, a Dunaszerdahely kettős győzelemmel jutott tovább a női Európa Kupa második fordulójából, ugyanis a 35–26-ra megnyert első meccs után a hazai visszavágón 42–32-re verte a holland JuRo Unirek VZV-t. Vasárnap Rédecsi Polett és Farkas Júlia kilenc-kilenc, Élő Beatrix hét, Bánfai Kíra hat, Woth Viktória két, Komlós Eszter és Molnár Korinna egy-egy találattal, Lukács Boglárka hat, Mistina Kitty három védéssel zárt a HC DAC-ban.

Pődör Rebeka négy találatával az SCM Universitatea Craiova otthon 28–22-re verte a CSM Targu Jiut a román női bajnokságban. Nagy Benedeknek három védése volt az Atlético Valladolidban, amely hazai pályán meglepetésre 26–24-re kikapott a Horneo BM Alicantétól a spanyol élvonalban. Palasics Kristófnak hét védése volt az MT Melsungenben – Sipos Adrián nem szerzett gólt –, amely otthon 31–31-es döntetlent játszott az SG BBM Bietigheimmel a német bajnokságban.