Asztalitenisz Ek: győzelemmel búcsúzott a Budaörsi SC

Az Európa-kupán szerepelt Budaörsi SC csapata (balról): Ackermann Erika edző, Madarász Dóra, Dohoczki Nóra, Szosznyák Emma, Imre Leila, Bachman Péter edző (Fotó: Budaörsi SC)

A nemzetközi asztalitenisz-élet különleges színfoltja a Budaörsi SC: a kilencszeres magyar bajnok, és 2024-ben Európa-kupa győztes klub 2003 óta folyamatos résztvevője az európai kupasorozatoknak, ráadásul kizárólag magyar játékosokkal képviseli a kontinensen Budaörsöt és ezzel együtt hazánkat. Az elmúlt napokban például Újvidéken, ahol az Európa-kupa első szakaszának csoportkörét rendezték meg. Bachman Péter edző játékosai előbb a román CSM Constanta, majd a spanyol CD Indiana Games elleni meccsüket is elvesztették, így a torna záró napján már csak az volt a tét, sikerül-e szépen búcsúzni az Európa-kupától.

Erre minden esély megvolt, hiszen már előzetesen is a szlovák SK SOG Nitra együttese tűnt leginkább legyőzhetőnek. Bachman Péter az előző két mérkőzéshez képest annyit változtatott, hogy Madarász Dóra és Dohoczki Nóra mellett, Imre Leila helyett Szosznyák Emmának szavazott bizalmat. Az ellenfélnél két szlovák játékos, Natalia Grigelová és Adriana Illasová mellett a kínai felmenőkkel rendelkező 17 éves portugál Liu Yihan került be a csapatba.

Az alaphangot Dohoczki adta meg, a 17 éves reménység három végletekig kiélezett szoros játszmát nyert meg Grigelovával szemben. Madarász is jól kezdett, de az első játszma után megtorpant, így Liu Yihan felhozta a Nitrát, a Szosznyák–Illasová találkozó után pedig már csak 5:4-re vezetett a magyar együttes. A Madarászt váltó Imre Leila 7:5-ös előnnyel adta át a stafétát Dohoczkinak, így neki Liu Yihannal szemben már egyetlen szett elég volt a sikerhez: ezt hozta is, ezzel a Budaörsi SC 8:5-ös győzelemmel búcsúzott az európai kupaidénytől.

ASZTALITENISZ

EURÓPA-KUPA- NŐK, 1. SZAKASZ, C-CSOPORT, ÚJVIDÉK

Budaörsi SC–SK SOG Nitra (szlovák) 8:5

Dohoczki Nóra–Grigelová 13:11, 16:14, 12:10

Madarász Dóra–Liu Yihan 12:10, 7:11, 9:11

Szosznyák Emma–Illasová 7:11, 11:9, 8:11

Imre Leila–Grigelová 11:7, 8:11, 11:8

Dohoczki–Liu Yihan 11:8

CD Indiana Games (spanyol)–CSM Constanta (román) 8:1

A végeredmény: 1. CD Indiana Games 3 győzelem, 2. CSM Constanta 2, 3. Budaörsi SC 1, 4. SK SOG Nitra 0