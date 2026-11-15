Női kézi NB I: a DVSC könnyedén múlta felül a Mosonmagyaróvárt

Alicia Toublanc-Nicolas kilenc gólt dobott (Fotó: Szabó Miklós, archív)

A nyáron majd a Bresthez visszatérő Alcia Toublanc kilenc góllal vette ki a részét a Debrecen győzelméből. A cívisvárosiak a mérkőzés 47. másodpercében a francia jobbszélső révén szereztek vezetést, majd onnantól végig előnyben játszottak a harciasan küzdő mosonmagyaróváriak ellen.

Bő egy perccel a szünet előtt a vendégek játékosa, Tóth Gabriella arcon ütötte a hazaiak kézilabdázóját, Hámori Konszuélát, amiért piros lapot kapott, majd reklamálásért a kék kártyát is felmutatta neki a játékvezető.

A félidőben négy gól volt a két csapat között, a második játékrész hajrájában viszont a tizenegy gólos különbség is kialakult – tízzel nyert a Loki, amely győzelmével tovább üldözi az éllovas Győrt és Ferencvárost. A Mosonmagyaróvár nem tudott előrébb lépni a kiesőzónát megelőző, 12. helyről.

NŐI KÉZILABDA NB I

10. FORDULÓ

DVSC SKYLINE–MOTHETRSON MOSONMAGYARÓVÁRI KC 38–28 (18–14)

Debrecen, 1000 néző. V: Hársfalvi Zs., Mórocz

DEBRECEN: PLACZEK – TOUBLANC-NICOLAS 9 (3), KOBYLINSKA 7, Hámori 2, Tóvizi 1 IVANCOK-SOLTIC 8 (1), VÁMOS M. 4. Csere: MAJOROS G. (kapus), JOVOVICS 2, Juhász Kata 2, Ratalics 1, Magyar F. 1, Baranyi D. 1. Edző: Szilágyi Zoltán

MOSONMAGYARÓVÁR: Csatlós – Falusi-Udvardi 1, Tóth G. 2, Tyiskov-Helembai 2, Háfra N. 2, TOMOVA 10, Stranigg Zs. 1. Csere: Horváth Sz. (kapus), Kukely A. 2, Szabó Lili, POCZETNYIK L. 7 (2), Horváth Sz., Péter P. 1. Edző: Stranigg Ferenc

Az eredmény alakulása. 5. perc: 4–0. 15. p.: 10–5. 21. p.: 14–8. 37. p.: 24–16. 42. p.: 25–20. 53. p.: 34–24. Kiállítások: 2, ill. 8 perc. Hétméteresek: 5/4, ill. 4/2

MESTERMÉRLEG

Szilágyi Zoltán: – Fontos ez a győzelem, mert kemény meccsre számítottunk, tudtuk, hogy csalóka a Mosonmagyaróvár pillanatnyi helyzete. Vannak nehézségeink, de ezek csak még jobban összekovácsolják a csapatot. Örülök, hogy minden mezőnyjátékosunk betalált.

Stranigg Ferenc: – A Debrecen végig nagy tempót diktált. A meccs eleje lehetett volna szorosabb, de abban a periódusban sok ziccert hibáztunk. A védekezésünkkel néha el tudtuk bizonytalanítani a hazaiakat, de ez kevés volt.