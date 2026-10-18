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Alejandro Davidovich nyerte a sanghaji spanyol házi döntőt

2026.10.18. 13:49
Alejandro Davidovich nyerte a sanghaji tornát (Fotó: Getty Images)
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ATP Rafael Jodar Sanghaj Alejandro Davidovich
Alejandro Davidovich három játszmában legyőzte Rafael Jódart a sanghaji kemény pályás férfi tenisztorna vasárnapi spanyol házi döntőjében.

A 25. kiemelt Davidovich Fokina – aki a szombati elődöntőben az elsőként rangsorolt, és az év végi világranglistán majd első német Alexander Zverevet győzte le játszmahátrányról – most is rosszul kezdett, 6:1-re bukta el a nyitó szettet.

A 12. helyen rangsorolt Jódarnak egy brék után jó esélye volt, hogy a második játszmát követően lezárja az összecsapást, azonban rövidítésben Davidovich egyenlített, és végül 6:4-gyel a harmadik felvonást is megnyerte. A két spanyol teniszező első ATP-tornás meccse három perc híján két és fél órás volt.

A 27 éves Davidovichnak ez pályafutása első Masters 1000-es tornagyőzelme, és hétfőtől a világranglista 13. helyét foglalja majd el, ami eddigi legelőkelőbb helyezése.

TENISZ
ATP-TORNA, SANGHAJ, DÖNTŐ (9 415 725 dollár, kemény pálya)
Davidovich Fokina (spanyol, 25.)–Jódar (spanyol, 12.) 1:6, 7:6 (7–5), 6:4

 

ATP Rafael Jodar Sanghaj Alejandro Davidovich
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