Nemzeti Sportrádió

Piros Zsombor a legjobb 100 küszöbén a világranglistán

2026.10.19. 10:25
Piros Zsombor bejuthat a legjobb 100-ba (Fotó: Getty Images)
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ATP tenisz-világranglista Piros Zsombor
Bondár Anna kilenc helyet rontva a 75. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján, míg a férfiaknál Marozsán Fábián egy pozícióval lejjebb kerülve a 64., Piros Zsombor pedig a legjobb száz küszöbén áll.

A kínai Ningpóban a selejtezőben búcsúzott Bondár, aki mögött Udvardy Panna található még a legjobb százban. Ő három helyet veszített, így a 83., míg a korábbi top 100-as – és a lisszaboni challenger-versenyen az év leghosszabb meccsét vívó – Gálfi Dalma jelenleg a 153. Marozsán legutóbb a nyitókörben kiesett Sanghajban, és a héten a kazahsztáni Almatiban indul. 

A portugáliai Maiában rendezett challengeren döntős Piros Zsombor 11 helyet ugrott előre, így karriercsúccsal 103. az ATP-rangsorban, és mivel az idén már nincs megvédendő ranglistapontja, hamarosan beléphet a top 100-ba. A héten marad Portugáliában, és a lisszaboni challengeren szerepel. A sérülés miatt idén már nem versenyző Fucsovics Márton hét helyet csúszott vissza és a 141.

A női világranglista élén változatlanul a kazah Jelena Ribakina áll, megelőzve a fehérorosz Arina Szabalenkát és az orosz Mirra Andrejevát. A férfiaknál egyelőre maradt az élen az olasz Jannik Sinner – számára befejeződött a szezon –, őt a leendő világelső német Alexander Zverev és a spanyol Carlos Alcaraz követi, a sanghaji bajnok spanyol Alejandro Davidovich Fokina pedig 13 helyet javítva a 13.

ATP tenisz-világranglista Piros Zsombor
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