Nemzeti Sportrádió

Davis-kupa: a világelső Zverev is erősíti a németeket

2026.10.26. 18:02
null
Zverev tavaly elődöntős volt a németekkel (Fotó: Getty Images)
Címkék
Davis-kupa tenisz Alexander Zverev
Az év végi világelső Alexander Zverev is tagja lesz a német válogatottnak a tenisz Davis-kupa bolognai nyolcas döntőjében.

 

Michael Kohlmann szövetségi kapitány Zverev mellett Jan-Lennard Struffot, valamint a Kevin Krawietz és Tim Pütz alkotta párost is nevezte a november 24-29. közötti viadalra.

A németek – akik 1993-ban nyerték meg legutóbb a Davis Kupát – legnagyobb sztárja az idén remeklő Zverev, aki első Grand Slam-tornagyőzelmét a Roland Garroson aratta júniusban, majd a US Openen is diadalmaskodott. Emellett a 2026-os évet ő zárja a világranglista élén.

„Erős, kiváló minőségű, nagy tapasztalatú csapatunk van, és olyan játékosok alkotják, akik jól bírják a nyomást. Saschával (Zverevvel) a sorainkban jelenleg a világ legjobb játékosa erősít minket. A kimerítő szezon ellenére ismét Németországért akar játszani, ez egyáltalán nem magától értetődő, és jól mutatja, mennyire fontos számára a csapat” – mondta Kohlmann.

Németország november 26-án Nagy-Britannia ellen kezdi meg szereplését a nyolccsapatos döntő negyeddöntőjében.

A hatszoros bajnok, tavaly finalista spanyolok ugyancsak hétfőn mutatták be DK-válogatottjukat, amelyben helyet kapott a korábbi világelső, hétszeres Grand Slam-tornagyőztes Carlos Alcaraz is, valamint Rafael Jodar, Alejandro Davidovich Fokina és a párosspecialista Pedro Martínez-Marcel Granollers kettős. Alcarazék a negyeddöntőben az osztrákokkal találkoznak, majd továbbjutás esetén a britek vagy a németek várnak rájuk. A házigazda, az elmúlt három kiírásban győztes olaszok a Koreai Köztársaság legjobbjaival csapnak össze a nyolc között, a negyedik negyeddöntőt pedig a csehek és a kanadaiak vívják majd.

Tenisz
1 órája

Alcaraz ott lesz a Davis-kupa nyolcas döntőjében

A hatszoros spanyolok hét év után szeretnék újra megnyerni a tornát.

 

Davis-kupa tenisz Alexander Zverev
Legfrissebb hírek

Alcaraz ott lesz a Davis-kupa nyolcas döntőjében

Tenisz
1 órája

Bondár Anna elbúcsúztatta az első kiemeltet Kantonban

Tenisz
11 órája

Ribakina és Medvegyev is „elsőzött” bizonyos szempontból

Tenisz
Tegnap, 17:05

Stollár Fannyék döntőbe jutottak a ningpói tenisztornán

Tenisz
2026.10.24. 09:41

Népsport: amihez csak nyúlt, arannyá vált

Népsport
2026.10.18. 07:10

A világranglista 170. helyezettje elődöntős a vuhani tenisztornán

Tenisz
2026.10.16. 15:39

Gaël Monfils visszavonult a tenisztől

Tenisz
2026.10.14. 12:59

Érvényben marad az Orosz és a Fehérorosz Teniszszövetség felfüggesztése

Tenisz
2026.10.14. 09:37