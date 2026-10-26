Davis-kupa: a világelső Zverev is erősíti a németeket

Michael Kohlmann szövetségi kapitány Zverev mellett Jan-Lennard Struffot, valamint a Kevin Krawietz és Tim Pütz alkotta párost is nevezte a november 24-29. közötti viadalra.

A németek – akik 1993-ban nyerték meg legutóbb a Davis Kupát – legnagyobb sztárja az idén remeklő Zverev, aki első Grand Slam-tornagyőzelmét a Roland Garroson aratta júniusban, majd a US Openen is diadalmaskodott. Emellett a 2026-os évet ő zárja a világranglista élén.

„Erős, kiváló minőségű, nagy tapasztalatú csapatunk van, és olyan játékosok alkotják, akik jól bírják a nyomást. Saschával (Zverevvel) a sorainkban jelenleg a világ legjobb játékosa erősít minket. A kimerítő szezon ellenére ismét Németországért akar játszani, ez egyáltalán nem magától értetődő, és jól mutatja, mennyire fontos számára a csapat” – mondta Kohlmann.

Németország november 26-án Nagy-Britannia ellen kezdi meg szereplését a nyolccsapatos döntő negyeddöntőjében.

A hatszoros bajnok, tavaly finalista spanyolok ugyancsak hétfőn mutatták be DK-válogatottjukat, amelyben helyet kapott a korábbi világelső, hétszeres Grand Slam-tornagyőztes Carlos Alcaraz is, valamint Rafael Jodar, Alejandro Davidovich Fokina és a párosspecialista Pedro Martínez-Marcel Granollers kettős. Alcarazék a negyeddöntőben az osztrákokkal találkoznak, majd továbbjutás esetén a britek vagy a németek várnak rájuk. A házigazda, az elmúlt három kiírásban győztes olaszok a Koreai Köztársaság legjobbjaival csapnak össze a nyolc között, a negyedik negyeddöntőt pedig a csehek és a kanadaiak vívják majd.