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Djokovics 15 év után visszatér Bázelbe – de vajon utoléri-e ott Federert?

K. Zs.K. Zs.
2026.10.17. 13:40
2009-ben Novak Djokovics, egy évvel később Roger Federer nyerte meg kettejük bázeli döntőjét – a kép az utóbbi után készült (Fotó: Getty Images)
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ATP Novak Djokovics ATP Bázel
Tizenöt esztendőnyi szünet után indul ismét a bázeli tenisztornán a 24-szeres Grand Slam-bajnok Novak Djokovics. A svájci szervezők szabadkártyával hívták meg a 39 éves szerb kiválóságot a nagy hagyományú versenyre.

A profi játékosokat összefogó szövetség, az ATP adta hírül, hogy Novak Djokovics ott lesz Bázelben, ahol október 26. és november 1. között rendezik meg az idei viadalt.

A volt világelső, aki jelenleg a nyolcadik a világranglistán, korábban háromszor indult a svájci tornán, amelyet 2009-ben megnyert, 2010-ben döntőzött, 2011-ben pedig az elődöntőig jutott.

Ha ezúttal is sikerülne nyernie, pályafutása 103. címét szerezné meg ATP-viadalon egyéniben, amivel beérné az éppen Bázelben született, a város fedett pályás versenyét 10-szer megnyerő Roger Federert.

A bázeli tornát kemény pályán rendezik, az összdíjazás 2.5 millió dollár.

Az open éra rekordere az amerikai Jimmy Connors 109 tornagyőzelemmel.

(MTI)
 

 

ATP Novak Djokovics ATP Bázel
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