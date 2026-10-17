Djokovics 15 év után visszatér Bázelbe – de vajon utoléri-e ott Federert?

A profi játékosokat összefogó szövetség, az ATP adta hírül, hogy Novak Djokovics ott lesz Bázelben, ahol október 26. és november 1. között rendezik meg az idei viadalt.

A volt világelső, aki jelenleg a nyolcadik a világranglistán, korábban háromszor indult a svájci tornán, amelyet 2009-ben megnyert, 2010-ben döntőzött, 2011-ben pedig az elődöntőig jutott.

Ha ezúttal is sikerülne nyernie, pályafutása 103. címét szerezné meg ATP-viadalon egyéniben, amivel beérné az éppen Bázelben született, a város fedett pályás versenyét 10-szer megnyerő Roger Federert.

A bázeli tornát kemény pályán rendezik, az összdíjazás 2.5 millió dollár.

Az open éra rekordere az amerikai Jimmy Connors 109 tornagyőzelemmel.

(MTI)

