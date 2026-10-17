Djokovics 15 év után visszatér Bázelbe – de vajon utoléri-e ott Federert?
Tizenöt esztendőnyi szünet után indul ismét a bázeli tenisztornán a 24-szeres Grand Slam-bajnok Novak Djokovics. A svájci szervezők szabadkártyával hívták meg a 39 éves szerb kiválóságot a nagy hagyományú versenyre.
A profi játékosokat összefogó szövetség, az ATP adta hírül, hogy Novak Djokovics ott lesz Bázelben, ahol október 26. és november 1. között rendezik meg az idei viadalt.
A volt világelső, aki jelenleg a nyolcadik a világranglistán, korábban háromszor indult a svájci tornán, amelyet 2009-ben megnyert, 2010-ben döntőzött, 2011-ben pedig az elődöntőig jutott.
Ha ezúttal is sikerülne nyernie, pályafutása 103. címét szerezné meg ATP-viadalon egyéniben, amivel beérné az éppen Bázelben született, a város fedett pályás versenyét 10-szer megnyerő Roger Federert.
A bázeli tornát kemény pályán rendezik, az összdíjazás 2.5 millió dollár.
Az open éra rekordere az amerikai Jimmy Connors 109 tornagyőzelemmel.
(MTI)
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