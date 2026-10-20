Marozsán Fábián kétszettes sikerrel kezdett az almati tenisztornán

Az első szettben csupán az utolsó játékot nyerte meg a fogadó, mégpedig a világranglistán 64. Marozsán Fábián – a tavaly ezen a tornán negyeddöntős magyar játékos 62 perc után került előnybe.



A második játszmát brékkel nyitotta Tyimofej Szkatov (201.), Marozsán 3:3-nál egyenlített; onnan mindkét fél hozta saját szervagémjét, így rövidítés döntött a szett sorsáról. Marozsán a második mérkőzéslabdáját kihasználva zárta le a két óra hét percig tartó összecsapást.



A magyar játékos következő ellenfele is kazah színekben játszó teniszező lesz, a 3. helyen kiemelt Alekszandr Bublik.



ATP 250-ES TORNA, ALMATI (1 millió dollár, kemény pálya)

1. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért)

Marozsán Fábián–Tyimofej Szkatov (kazah) 7:5, 7:6 (7–4)