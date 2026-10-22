Közel 234 ezer sértő hozzászólást szűrt ki a férfi tenisztornákat szervező ATP

Az ATP az elmúlt évben több mint 3.7 millió hozzászólást elemzett a mesterséges intelligencián alapuló moderálással és speciális fenyegetésértékeléssel, ez alapján elmondható, hogy a közösségi médiában jelenlévő férfi teniszezők több mint 85 százaléka szembesült zaklatással.

A szervezet tájékoztatása szerint több mint 284 ezer sértő hozzászólást azonosítottak, és ezek több mint 82 százalékát (234 ezret) időben eltávolították. Az ATP megbízásából futó program első évében több mint 162 ezer olyan kommentet észleltek, amelyek „súlyos” zaklatásnak minősülnek.

„Az, hogy több mint kétszázharmincnégyezer sértő hozzászólást akadályoztunk meg abban, hogy elérje a játékosokat és a szurkolókat, jól mutatja a program mindennapi, kézzelfogható hatását. Az online zaklatásnak nincs helye a teniszben! A játékosok jólléte áll az ATP védelmi tevékenységének középpontjában” – nyilatkozta Andrew Azzopardi, az ATP védelmi igazgatója.

Hozzátette: folytatják a programot, és fejlesztik azt a technológiát, amely a játékosok védelmét szolgálja, ezen kívül együttműködnek a hatóságokkal, hogy felelősségre vonhassák az elkövetőket.